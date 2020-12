In preparazione alla battaglia contro Kaido e Big Mom per la liberazione del Paese di Wano, non solo Rufy si sta impegnando nell’allenamento di potenziamento con il nuovo Haki dell’Armatura (definito Ryuo nel Paese dei samurai).

Allo stesso modo anche Roronoa Zoro sta affinando le sue abilità da spadaccino e lo abbiamo visto nel recente episodio della serie anime di One Piece – il 956°, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda su Weekly Shonen Jump, alle prese con la nuova spada Enma.

La potente spada, forgiata da Shimotsuki Kozaburo e posseduta dal leggendario Kozuki Oden, richiede davvero molta energia e per poter essere utilizzata al meglio costringe il suo utilizzatore ad infondere una grande quantità di Haki dell’Armatura.

Possiamo guardare, col video in testa all’articolo, Zoro alle prese con la nuova spada mentre trancia una scogliera toccandola leggermente. Le sequenze sono offerte dal canale ufficiale YouTube di Crunchyroll.

Dove vedere l’anime

La serie anime di One Piece, prodotta da Toei Animation, è disponibile ogni domenica legalmente anche in Italia su Crunchyroll.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 999 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 956 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

