Diamo uno sguardo al futuro della nuova Justice League che inizierà dopo Future State con Brian Bendis e David Marquez, che segue Infinite Frontier di DC Comics. Come potete vedere dalla prima immagine qui in basso, Flash indossa un camice da laboratorio sopra il suo costume da supereroe.

Potete inoltre ammirare Naomi al centro dell’azione, e anche Black Adam:

Tuttavia, Superman è il più forte fra questi personaggi, come ha la possibilità di mostrare nella tavola qui in basso:

Qui di seguito trovate una breve scheda riassuntiva dell’uscita in questione, seguita da una breve descrizione dell’opera.

JUSTICE LEAGUE # 59

scritto da BRIAN MICHAEL BENDIS

disegni e copertina di DAVID MARQUEZ

in appendice, Justice League Dark scritta da RAM V e disegnata da XERMANICO

sovracopertina variant di DAVID MARQUEZ

copertina variant di KAEL NGU

In vendita dal 16 marzo 2021

40 pagine

Lo scrittore Brian Michael Bendis si riunisce con l’artista David Marquez (Miles Morales, Iron Man, Batman / Superman) per una nuova Justice League costellata di personaggi come Superman, Batman, Flash, Hawkgirl, Aquaman, Hippolyta, la nuova potenza DC Naomi e… è quel Black Adam?! Superman sta guidando la carica per reinventare la Justice League e, allo stesso tempo, una nuova minaccia cosmica arriva dal pianeta natale di Naomi per dominare la Terra!

E nella storia in appendice, giorni bui attendono la nuova Justice League Dark. Zatanna e John Constantine intraprendono un viaggio solo per scoprire l’orrore dietro la curva quando un amico – e qualche volta nemico – rinasce nel fuoco! Una leggenda viene distrutta e un’altra prende una piega terribile, quando Merlin rivela l’inizio di un nuovo complotto intriso di sangue per tutta l’umanità. Così inizia il nuovo viaggio nell’abisso dello scrittore Ram V con la Justice League Dark e l’artista Xermanico!

Justice League # 59 è in arrivo il 16 marzo 2021.

Acquistate il Blue-Ray di Justice League QUI!