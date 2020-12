L’account Twitter ufficiale della serie anime Zombie Land Saga ha annunciato che verrà fatto un annuncio speciale per festeggiare l’uscita della seconda stagione della serie TV intitolata Zombie Land Saga Revenge.

Si potrà seguire l’annuncio in diretta attraverso il canale YouTube ufficiale di Avex Pictures il 1° gennaio 2021 alle 12:00 secondo l’orario giapponese.

Zombie Land Saga, l’anime

La prima stagione della serie Zombie Land Saga è andata in onda in Giappone dal 4 al 20 dicembre 2018. È stata prodotta da Avex Pictures e Cygames mentre lo studio MAPPA si è occupato dell’animazione. In Italia è stata resa disponibile da Crunchyroll.

La serie, composta da 12 episodi, è stata diretta da Munehisa Sakai mentre Shigeru Murakoshi si è occupato della sceneggiatura. Kasumi Fukagawa ha gestitito la creazione dei personaggi sotto la direzione artistica di Kazuo Ogura e la direzione fotografica di Takashi Yanagida. Azusa Sasaki era responsabile del design e Masahiro Goto del montaggio. La musica di Zombie Land Saga è stata composta da Yasuharu Takanashi, con la produzione della Avex Pictures.

La seconda stagione della serie intitolata Zombieland Saga Revenge è stata annunciata il 27 luglio 2019 ma ancora non abbiamo una data precisa del rilascio. Forse ne sapremo di più dopo l’annuncio previsto il primo dell’anno.

Dalla serie è stato tratto anche un adattamento manga a opera di Megumu Soramachi, pubblicato sul sito Cycomi di Cygames a partire dall’8 ottobre 2018.

Questa la trama:

Cosa fareste se un giorno vi svegliaste in mezzo a un gruppo di ragazze zombie? Questo è ciò che è successo a Sakura, una ragazza che ha sempre desiderato diventare una idol e che si è trovata improvvisamente in un edificio spettrale abitato da zombie. Le sorprese però non sono finite qui perché questo gruppo di ragazze sembra essere stato riunito da uno stranissimo manager che aspira a fondare un gruppo di idol zombie. Inizierà così per Sakura una vita all’insegna del soprannaturale e della pazzia.

