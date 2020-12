Il franchise di The Elder Scrolls di Bethesda Softworks è considerata da molti giocatori come la più grande serie di videogiochi di ruolo al mondo. Nonostante l’ultimo titolo della saga principale, ovvero Skyrim, sia uscito nel lontano 2011, il brand è rimasto molto popolare. In parte, ciò è dovuto al fatto che il gioco di cui sopra sia disponibile per moltissime piattaforme, ma anche spinoff come l’MMO The Elder Scrolls Online e il titolo mobile The Elder Scrolls: Blades hanno contribuito a mantenere il franchise sotto i riflettori.

Sappiamo che The Elder Scrolls VI è in fase di sviluppo al momento, anche se non si sa in cosa consisterà e tutto ciò che abbiamo visto è un breve teaser trailer che sostanzialmente ha solo confermato che il titolo esiste. Potrebbe volerci ancora un po’ prima di saperne di più, ma nel frattempo c’è una nuova voce segnalata dall’insider Daniel Richtman secondo la quale Netflix starebbe lavorando a una serie basata su The Elder Scrolls che dovrebbe essere grande quanto la loro interpretazione di The Witcher (di cui trovate qui la mia recensione). A scanso di equivoci, mi preme precisare che al momento non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo una ipotetica serie Netflix basata sul franchise videoludico di The Elder’s Scrolls.

Un fatto interessante è che Bethesda Softworks sta già sviluppando un importante adattamento di una serie TV di uno dei loro giochi con il principale concorrente di Netflix. All’inizio di quest’anno, Bethesda ha infatti annunciato che il team di Westworld stava lavorando a Fallout, che arriverà su Amazon Prime.

Il mondo di Tamriel di The Elder Scrolls è un luogo molto vasto ricco di storia, e centinaia di anni passano tra i diversi titoli della serie. Inoltre, poiché questi titoli riguardano la libertà dei giocatori di impersonare chi preferiscono, grazie all’editor che permette di creare e di personalizzare il proprio avatar, non c’è un personaggio memorabile come Geralt di The Witcher su cui concentrarsi. Tuttavia, questo non significa che non si possa imbastire una serie TV basata su una ambientazione così ricca e diversificata.

Restiamo comunque in attesa di eventuali conferme o smentite ufficiali. Restate sulle nostre pagine per restare aggiornati sulle ultime novità che riguardano il franchise di The Elder’s Scrolls!

