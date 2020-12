Nonostante il successo ottenuto col primo film, Doctor Strange 2 non vedrà Scott Derrickson alla regia. La separazione fra il regista e i Marvel Studios è stata amichevole, avvenuta solamente per divergenze creative.

Ora, a quasi un anno dalla separazione fra le due parti, cominciano ad arrivare dettagli più specifici circa il momentaneo addio di Scott Derrickson al Marvel Cinematic Universe; a rivelarli, lo stesso regista su Twitter. Questo il contenuto del post:

Ho fatto delle scelte creative difficili quest’anno. Ma dopo aver realizzato The Day the Earth Stood Still (2008) ho promesso che non avrei mai più girato un film fatto da altri, e mi sono impegnato in questo.

I’ve made some hard creative choices this year. But I swore after making The Day the Earth Stood Still (2008) that I would never again find myself at the end of somebody else’s movie, and I’m sticking to that. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) December 22, 2020

Ovviamente, da qui si capisce come il regista abbia avuto delle direttive specifiche da parte dei vertici dei Marvel Studios, sentendosi probabilmente “soffocato” creativamente. La speranza è che comunque Doctor Strange in the Multiverse of Madness sia un titolo all’altezza del suo predecessore.

Doctor Strange 2, i dettagli sul film

Il sequel di Doctor Strange di Sam Raimi potrebbe introdurre anche America Chavez, la eroina degli Young Avengers nota come Miss America. Infatti per Doctor Strange in the Multiverse of Madness si ricercava un’attrice portoricana di età compresa tra 12 e 15 anni, profilo che descrive proprio il personaggio.

Certo, la fascia d’età è leggermente inferiore a come Chavez appare nei fumetti, ma potrebbe adattarsi al nuovo gruppo di Young Avengers che Kevin Feige e il suo team dei Marvel Studios sembrano voler costruire. Nei fumetti, Chavez ha poteri interdimensionali, che sembrerebbero essere in linea con ciò che Doctor Strange 2 spera di mostrare ai suoi fan.

Attualmente, salvo ulteriori problemi legati alla produzione, la data d’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è fissata per il 25 marzo 2022; il primo film è visibile in streaming su Disney+.

Nel frattempo, acquista Doctor Strange Marvel Studios (Blu-Ray)