Evangelion, sin dal suo debutto nel lontano 1995, ha stimolato i fan anche nella realizzazione di contenuti amatoriali come illustrazioni, doujinshi e video di ogni genere.

In occasione di una collaborazione a tema con la piattaforma pixiv che partirà il 19 Gennaio e durerà sei mesi, lo studio khara, che detiene i diritti del franchise, ha reso note le linee guida cui i fan devono attenersi nella creazioni di contenuti amatoriali.

Lo studio permette agli appassionati di realizzare fan art in tranquillità, ma che queste creazioni non devono promuovere il razzismo, il fanatismo, né avere connotazioni politiche; non possono essere grottesche o troppo violente, ledere i diritti altrui o avere natura pornografica.

Per quanto riguarda i ricavi da patreon e YouTube, i contenuti pubblicati che generano guadagni non devono essere concentrati esclusivamente su Evangelion ma usare video o immagini soltanto come citazioni all’interno di un contesto più ampio.

Evangelion, si conclude la nuova edizione cinematografica

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time, il quarto e ultimo film della Nuova Edizione Cinematografica, debutterà nelle sale cinematografiche del Giappone il 23 Gennaio 2021 — 25 anni dopo la conclusione della serie anime per la tv.

Il film è ideato, supervisionato e pianificato da Hideaki Anno, autore della serie originale; i registi sono Katsuya Tsurumaki (già responsabile dei film precedenti, anche noto per FLCL) e Katsuichi Nakayama (Full Metal Panic! Invisible Victory); Atsushi Nishigori (Darling in the FranXX) è il direttore generale dell’animazione; Shiro Sagisu (Nadia – Il Mistero della Pietra Azzurra) è il compositore della colonna sonora, mentre Hikaru Utada è l’interprete della canzone del film.

Insieme al film uscirà la collector’s edition del manga del maestro Yoshiyuki Sadamoto, character designer degli anime.

Dynit pubblica i film in Italia e riporterà in home video anche la serie tv e i film degli Anni 90; Planet Manga edita i manga e i romanzi derivati.

