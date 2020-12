Disney+ ha diffuso un nuovo trailer di WandaVision l’attesissima serie Marvel che debutterà il prossimo 15 gennaio sulla piattaforma streaming.

Il trailer è in testa all’articolo.

Scritto da Jac Schaeffer e diretto da Matt Shakman, WandaVision vede nel cast Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch, Paul Bettany nei panni di Visione, Randall Park nei panni dell’agente Jimmy Woo, Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis, Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e Kathryn Hahn nei panni di Agnes.

Come rivelato alla rivista EW dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, la serie sarà una sorta di prequel per Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Concettualmente, speriamo che WandaVision sia solo la prima tappa di un nuovo lungo corso televisivo. Lo studio sta già lavorando allo sviluppo di sette ulteriori serie, ognuna collegata a film del passato o che usciranno in futuro. WandaVision porterà direttamente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness in uscita nel 2022, con la Scarlett Witch della Olsen che avrà un ruolo chiave nel film insieme allo stregone di Benedict Cumberbatch.

WandaVision, la serie

La prima stagione della serie, dovrebbe durare in totale sei ore, nonostante non si sappia ancora come siano suddivisi i singoli episodi. Nella serie, che sarà collegata al sequel di Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, potrebbe anche essere presente Doomstadt, città collegata al Dottor Destino, nonché una versione di Quicksilver.

WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.

La serie è diretta da Matt Shakman e Jac Schaeffer è capo sceneggiatore, col fumetto Alla ricerca di Visione come probabile fonte d’ispirazione per le trame.

