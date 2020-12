Le uscite Panini Disney dal 31 dicembre al 6 gennaio 2021

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini Disney della dal 31 dicembre al 6 gennaio 2021, direttamente dal sito Panini.

Paperi nella Storia Disney Team 88

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 03 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 13.7X19.5 5,90 €

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

La collana si focalizza ora sul racconto delle avventure di gruppo dei nostri amici paperi, con Paperino come comune denominatore e uno Zione in splendida forma… anche nel passato. Da tenere d’occhio Paperleone in oriente e Le disavventure di un papero vichingo, in cui, sin dall’810, Zio Paperone cerca un modo di arricchirsi, mettendo in palio la mano di Paperina.