Star Wars – Il Risveglio della Forza, settimo episodio della saga degli Skywalker, è stato adattato in un romanzo da Alan Dean Foster — scrittore noto per aver curato la novelization del film originale di George Lucas e di altri classici della fantascienza come Alien.

L’autore, dopo le rivelazioni su come avrebbe voluto modificare Episodio VIII, ha reso noto un paio di retroscena sull’adattamento letterario del film di J.J. Abrams del 2015.

Nel libro lo scrittore avrebbe inserito degli indizi sul nascere di una relazione romantica tra Rey (Daisy Ridley) e Finn (John Boyega), che pensava si sarebbe concretizzata nel corso della trilogia sequel.

Foster è stato però costretto a tagliare quelle parti e come sappiamo Rey e Finn sono stati abbastanza a distanza nel film Gli Ultimi Jedi; anzi, Finn si è avvicinato sentimentalmente a Rose (Kelly Marie Tran).

Un’altra scena tagliata dal libro riguarda una battuta di Han Solo a Rey sul Millennium Falcon che citava un dialogo de Una Nuova Speranza tra Han e Luke.

A proposito di Star Wars – Il Risveglio della Forza

Star Wars – Il Risveglio della Forza (Star Wars – The Force Awakens) è il settimo film della serie e primo della trilogia sequel realizzata dopo la vendita della Lucasfilm alla Disney.

Diretto da J.J. Abrams su sceneggiatura di Lawrence Kasdan (Il Ritorno dello Jedi, Solo: A Star Wars Story), Michael Arndt (Toy Story 3) e dello stesso Abrams, il film è uscito nei cinema del nostro Paese il 16 Dicembre 2015.

Il visionario regista J.J. Abrams dà vita all’evento cinematografico di una generazione!

Mentre Kylo Ren e il sinistro Primo Ordine risorgono dalle ceneri dell’Impero, Luke Skywalker scompare proprio nel momento in cui la galassia ha più bisogno di lui. Sarà compito di Rey, una mercante di rottami, e Finn, un disertore delle truppe d’assalto, unire le forze con quelle di Han Solo e Chewbacca in una disperata ricerca per tentare di riportare la pace nella galassia…

