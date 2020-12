Nonostante WarnerMedia e HBO Max abbiano speso milioni di dollari per Justice League di Zack Snyder, il film sembrerebbe essere un progetto unico, a sé stante, almeno per ora. Di recente, il New York Times ha condiviso un profilo del capo della DC Films Walter Hamada, in cui il produttore ha esposto i piani della sua società per il prossimo futuro. Grandi assenti da questi piani sono eventuali follow-up di Justice League Snyder Cut, che si tratti di sequel o di spinoff.

In effetti, il profilo del Times descrive il progetto come un “cul-de-sac narrativo”, suggerendo che Snyder non abbia più un posto nel futuro della DC Films.

Ecco cosa scrive Brooks Barnes del Times:

“Almeno per ora, il signor Snyder non fa parte del nuovo progetto della DC Films, con i dirigenti dello studio che descrivono il suo progetto HBO Max come un vicolo cieco narrativo – una strada che non porta da nessuna parte“.

Quel futuro, dice Hamada, è un vasto multiverso cinematografico in cui i registi possono utilizzare i personaggi da qualunque linea temporale richiesta dalla loro storia.

Lo Snyder Cut è stato ufficialmente approvato all’inizio di quest’anno, dopo che una campagna lunga anni si è rivelata vincente. Snyder e Warner Brothers si sono inizialmente scontrati sulla sua visione del film, che lo studio ha ritenuto troppo oscura.

Ecco cosa ha detto Zack Snyder riguardo alle anticipazioni sulla sua versione di Justice League dell’anno scorso:

“La verità è che la ‘Sequenza di Knightmare’ in questo film, era mia idea che tutto questo alla fine sarebbe stato spiegato – è una sorpresa? E che saremmo finiti nel lontano futuro in cui Darkseid ha preso il controllo della Terra, e dove Superman ha ceduto all’equazione anti-vita. E c’erano alcuni membri della Justice League che sono sopravvissuti a quel mondo, e che stavano combattendo, Batman e un Cyborg per metà danneggiato – ce n’è solo la metà a causa di quello che è successo – stavano lavorando a un’equazione per tornare indietro per parlare a Bruce… Quelle erano le cose con cui avevamo a che fare“.

Justice League Snyder Cut arriverà su HBO Max a marzo 2021.

