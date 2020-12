Prima che Warner Bros. annunciasse che Patty Jenkins si sarebbe riunita con Gal Gadot in Wonder Woman 3, la regista ha espresso dubbi sul suo ritorno nel franchise a causa della decisione unilaterale di WarnerMedia di distribuire WW84 e altri film in streaming su HBO Max. Per fortuna degli appassionati, però, Jenkins e Gadot torneranno per concludere la trilogia cinematografica.

Ecco cosa ha detto Jenkins a Entertainment Weekly giorni prima che lo studio annunciasse il suo ritorno:

“La storia continuerà in film che potrei o non potrei dirigere io. Ho altre due storie che diventano il completamento di questa storia e riguarda le donne che si fanno avanti come donne, nel modo più amorevole, puro e naturale. E fare la differenza nel mondo senza dover cambiare chi sono per farlo“.

Quella storia potrebbe includere un ritorno di Cheetah, alias Barbara Minerva (Kristen Wiig), il feroce nemico che Jenkins suggerisce si farà strada nel DCEU.

Jenkins aveva precedentemente rivelato che la storia che aveva concepito con il co-sceneggiatore di WW84 Geoff Johns potrebbe cambiare a causa di eventi del mondo reale, dicendo a CinemaBlend:

“In realtà mi è venuta in mente una storia, e Geoff Johns e io abbiamo raccontato un’intera storia per Wonder Woman 3 di cui eravamo entusiasti. Ma non mi sono mai sentita così prima d’ora. Non lo so. Non penso che succederà più, quindi devo aspettare e vedere dove saremo nel mondo. È interessante. Quindi cosa avverrà adesso? Non ne sono sicura. Sono cambiate così tante cose nel mondo”.

Interpretato da Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal e Chris Pine, Wonder Woman 1984 è ora nelle sale cinematografiche e in streaming su HBO Max.

