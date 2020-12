Warner Media è pronta a rimettere in moto la macchina cinematografica a pieno regime, dopo un 2021 che sarà caratterizzato da una coabitazione contemporanea tra cinema (nei paesi in cui la pandemia sarà più sotto controllo) e streaming.

Walter Hamada, presidente di DC Films, ha spiegato al The New York Times come dal 2022 ogni anno arriveranno nei cinema fino a quattro film ad alto budget basati sui supereroi DC Comics:

I film DC più costosi (fino a quattro all’anno, a partire dal 2022) sono pensati per l’uscita nelle sale cinematografiche.

Nel frattempo è stata stretta una collaborazione con Roku per rendere disponibili i propri titoli agli utenti domestici che utilizzano i dispositivi omonimi per lo streaming.

Warner Media, i film DC in arrivo

I film DC in arrivo da Warner Media includono:

Inoltre Warner Media ha confermato che la prevista trilogia cinematografica di Wonder Woman verrà completata con la regista Patty Jenkins e l’interprete principale Gal Gadot.

In Italia Wonder Woman 1984, secondo capitolo della serie, è al momento previsto per il 28 Gennaio 2021:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, “Wonder Woman 1984” è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, “Wonder Woman” del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.

