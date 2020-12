Patty Jenkins ha dichiarato che Cheetah, alias Barbara Minerva, potrebbe fare il suo ritorno magri proprio in Wonder Woman 3. Cheetah è interpretata da Kristen Wiig in Wonder Woman 1984, che la vede collaborare con Maxwell Lord, interpretato da Pedro Pascal.

All’inizio, i suoi poteri si sono manifestati in modi invisibili, fino a che non ottiene una forza simile a quella di Diana, scoprendo così che la sua collega potrebbe essere più di quello che sembra. Alla fine, Minerva è in disaccordo con Diana, che vuole distruggere la Pietra del Sogno. Minerva fa tutto ciò che è in suo potere per fermarla, proteggendo Maxwell Lord, che ha lasciato che la Pietra del Sogno diventasse parte della sua forma fisica.

Minerva viene infine sconfitta da Wonder Woman nel climax del film dopo che si è evoluta in un ibrido donna-ghepardo, potendo così disporre di tutta l’agilità, la velocità e la forza dell’animale più veloce al mondo. Nonostante la sua sconfitta, però, i fan potrebbero rivedere Minerva. Patty Jenkins ha accennato a questa possibilità sul suo profilo ufficiale su Twitter, dopo che un fan le ha chiesto quale sarà il futuro del personaggio. Jenkins ha ringraziato il fan per la domanda, prima di dire che gli appassionati dovranno solo aspettare, insieme ad alcune emoji ammiccanti.

Thank you for the question! We'll just have to see… 😉😉😉 https://t.co/T9PYjyQ0Lh — Patty Jenkins (@PattyJenks) December 27, 2020

La prospettiva di rivedere Cheetah provoca sentimenti contrastanti. Sebbene ogni possibilità di vedere Wiig sullo schermo sia una delizia, l’accoglienza per il suo personaggio è stata piuttosto diversificata. Wiig domina la prima metà del film con il suo fascino e le caratteristiche uniche del suo personaggio, ma alla fine Minerva cade nelle trappole insite proprie nella sua trasformazione. Tuttavia, dimostra di essere una formidabile villain quando si tratta di combattere Diana Prince.

Durante la battaglia culmine fra Cheetah e Wonder Woman, il personaggio di Wiig si trasforma ancora una volta in qualcos’altro. Alcuni su Internet hanno paragonato la trasformazione del personaggio alla versione del 2019 del musical Cats, affermando che questa forma di Minerva ricorda gli effetti speciali terrificanti usati in quel film-musical che è stato un clamoroso flop. Non aiuta il fatto che la lotta della coppia avvenga nell’oscurità, una situazione in cui gli spettatori non sono in grado di vedere Cheetah in tutta la sua gloria. Il destino di Barbara Minerva rimane aperto alla fine di Wonder Woman 1984: il personaggio di Wiig viene lasciato dove è stato sconfitto, e ora è tornata alla sua vita di tutti i giorni. La porta è certamente aperta per il suo ritorno.

