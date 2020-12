Boruto: il rapporto d'affetto nutrito da Kawaki per Naruto

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Sebbene Kawaki, almeno in futuro, sarà uno dei personaggi che condurrà il Villaggio della Foglia alla distruzione, come visto nel momento entrante di Boruto: Naruto Next Generations (sequel di Naruto), attualmente sta dimostrando grandissimo affetto e attaccamento a colui che rappresenta il Villaggio della Foglia stesso, ovvero il Settimo Hokage – Naruto Uzumaki.

Bene genera bene

Nel recente capitolo del manga, Kawaki arriva sul campo di battaglia dove si trovano Naruto e Sasuke alle prese con Isshiki Otsutsuki, l’attuale e feroce villain.

L’unico obiettivo di Isshiki è proprio quello di mettere le mani su Kawaki ed instillare in lui il potere di Karma per poi rivivere nuovamente dal momento che Naruto lo ha condotto ad uno stato di fin di vita (la vita del villain era già al tramonto a causa del debole corpo di Jigen).

Isshiki comprende che tra Naruto e Kawaki c’è una certa chimica e, giocando con la psicologia del giovane ragazzo, il villain inizia seriamente a ferire il già ferito Hokage (a causa della nuova modalità della Volpe a Nove Code) al fine di far intervenire il ragazzo e coglierlo nel sacco.

Kawaki non ci pensa due volte, nonostante conosca bene il pericolo, e giunge in salvataggio di Naruto dal momento che, secondo le parole del ragazzo, preferirebbe morire piuttosto che avere un mondo senza il Settimo Hokage.

La costruzione del rapporto d’amore tra Naruto e Kawaki

Abbiamo già visto nei capitoli precedenti come Naruto si sia dimostrato molto più padre e molto più affettuoso verso il selvaggio Kawaki rispetto alle maniere distruttive di Jigen.

Jigen vedeva Kawaki come il figlio da accudire per poi ottenere la sua vita una volta i tempi fossero divenuti maturi, mentre Naruto vede nel ragazzo il se stesso da piccolo per questo lo riempie di amore e per di più lo conduce anche in casa sua.

Successivamente Naruto lo abbraccerà caldamente e gli insegnerà anche le arti ninja, fondamentali alla risoluzione dello scontro e alla dipartita di Isshiki il cui merito andrà non a Naruto, non a Sasuke, ma a Kawaki stesso.

Naruto è salvo dopo le previsioni di morte e questo è dovuto al suo grande cuore che ha spronato Kawaki a ricambiarne la gentilezza. Adesso sarà fondamentale scoprire come si evolverà il rapporto tra i due personaggi.

Dove leggere Boruto in Italia

Gli eventi descritti sono stati pubblicati nel Capitolo 53 di Boruto disponibile legalmente, gratuitamente e in lingua inglese su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia da Planet Manga.

L’anime di Boruto in Italia

La serie anime è visibile in Italia legalmente e con sottotitoli in italiano attraverso il servizio streaming online di Crunchyroll.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 53 capitoli, e i primi 47 sono raccolti in 12 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 179 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

Acquistate ORA “Boruto: Naruto Next Generation 10” – Planet Manga