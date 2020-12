All’interno del numero invernale del 2020 di Jump GIGA, rivista di approfondimento dei manga editi da Shueisha, Masashi Kishimoto (il padre di Naruto e attualmente al lavoro sulla sceneggiatura di Boruto: Naruto Next Generations) e Kohei Horikoshi (My Hero Academia) hanno svolto una collaborazione davvero carina ed interessante.

Finalizzata alla mostra d’arte dedicata a My Hero Academia nel 2021, il maestro Kishimoto ha parlato con parole di elogio l’opera del maestro Horikoshi (le riproponiamo di seguito) dedicando anche un artwork (lo possiamo recuperare qui):

“Sono impressionato da quanto siano belli i design dei costumi di My Hero Academia. Sono commosso per come vengano studiati così a fondo. Ogni design è accomunato perfettamente allo stile di combattimento di ogni personaggio, ad esempio come il gauntlet di Bakugo. Ogni design si ricollega alle abilità principali di un personaggio. Io penso che non ci sarà un’altra persona che possa realizzare tali disegni dettagliati su base settimanale dove il tempo per realizzarli è davvero limitato. L’abilità di realizzare disegni precisi e dai tratti numerosi settimanalmente è miracolosa. Per come la vedo io, tra tutte le opere su Shonen Jump, i disegni di My Hero Academia sono i migliori. Vorrei vedere le bozze dei manoscritti, gli strumenti di disegno, etc…“

Il maestro Horikoshi, vero fan di Naruto, ha deciso di ricambiare il favore e di disegnare la sua versione di Naruto Uzumaki mentre esegue il Rasengan.

Pubblicata all’interno del profilo ufficiale Twitter di My Hero Academia, l’illustrazione omaggio è in calce all’articolo.

Procede quasi in concomitanza la campagna promozionale per gli amici-colleghi-rivali di Masashi Kishimoto dal momento che, lo stesso papà di Naruto, ha di recente disegnato One Piece per la nuova collezione di stickers dedicati a Roronoa Zoro per l’applicazione di messaggistica LINE.

Naruto è edito in Italia da Planet Manga; My Hero Academia da Edizioni Star Comics.

