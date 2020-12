Il film, sequel della serie anime Demon Slayer intitolato Demon Slayer: The Movie – Mugen Train è ora ufficialmente il film con il maggior incasso di tutti i tempi in Giappone, dopo aver superato gli incassi de La città incantata di Hayao Miyazaki.

La notizia è stata confermata dall’account Twitter ufficiale dell’adattamento anime della serie manga di Koyoharu Gotouge:

Demon Slayer: The Movie – Mugen Train, uumeri da capogiro

Facile comprendere come il film di Demon Slayer sia riuscito a detronizzare il film d’animazione del 2001 La Città Incantata, il film di Hayao Miyazaki aveva guadagnato 30,8 miliardi di yen raggiungendo un record di vendite mai visto prima.

Eppure Demon Slayer: The Movie – Mugen Train è riuscito a guadagnare un fatturato di ben 32.478.895.850 yen in un arco di 73 giorni dall’apertura del film nelle sale giapponesi, con oltre 24 milioni di ingressi solo in Giappone.

Il 30 novembre, il film è considerato il secondo film con il maggior incasso di tutti i tempi in Giappone dopo aver superato il film Titanic di James Cameron del 1997, riuscendo a guadagnare un fatturato al botteghino di circa 27,5 miliardi di yen in un arco di 45 giorni.

Il 24 novembre, il film si aggiudica il terzo posto come film con il maggior incasso di tutti i tempi in Giappone dopo aver superato Your Name e Frozen fatturando al botteghino di circa 25,9 miliardi di yen in un arco di 39 giorni.

Il 16 novembre, il film vende 17,5 milioni di biglietti con un fatturato al botteghino di oltre 23 miliardi di yen in un arco di 31 giorni riuscendo a superare Harry Potter e la pietra filosofale.

Il 9 novembre, il film supera la quota di vendita di 20 miliardi di yen con 15.373.943 biglietti venduti.

Il 2 novembre, il film è il 10° film con il maggior incasso di tutti i tempi in Giappone superando i 15,6 miliardi di yen di vendite del film Avatar di James Cameron del 2009. Entro il 1° novembre, Demon Slayer:The Movie – Mugen Train vende 15,7 miliardi di yen (circa 149 milioni di dollari) con 11 milioni di biglietti venduti nelle sale giapponesi.

Il 31 ottobre, il canale Twitter ufficiale dell’adattamento dalla serie annuncia che il film ha venduto un totale di oltre 10 milioni di biglietti in un arco di 16 giorni.

Il 25 ottobre, il film raggiunge i 7.983.442 biglietti venduti guadagnando oltre 10 miliardi di yen (circa 102 milioni di dollari ) battendo persino il film d’animazione Spirited Away che aveva guadagnato le stesse entrate in un arco di 25 giorni.

Il 19 ottobre, il film raggiunge i 3.424.930 biglietti venduti guadagnando oltre 4,6 miliardi di yen (circa 43,85 milioni di dollari) nei suoi primi 3 giorni dall’apertura.

In Italia Demon Slayer:The Movie – Mugen Train arriverà a data da destinarsi per Dynit che ha già trasmesso in streaming la prima stagione dell’anime.

Il manga è pubblicato in Italia dalla Star Comics.

