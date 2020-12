Tanjoubi Omedetou piccola Nezuko! Oggi, 28 dicembre, è il compleanno di Nezuko, la sorellina di Tanjiiro, e il sito uffciale dell’adattamento anime di Demon Slayer ha deciso di festeggiare creando una bellissima e pucciosa immagine!

E non poteva mancare la torta. Ecco le creazioni di un pasticcere della città di Nagahama, nella prefettura di Shiga:

Nezuko Kamado: una piccola curiosità

Nezuko è una delle principali protagoniste di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ed è la sorella minore di Tanjiro nonché uno dei due membri rimasti della famiglia Kamado. Un tempo umana, è stata attaccata e trasformata in un demone chiamato Muzan Kibutsuji.

Forse non tutti sanno che il primo kanji del nome di Nezuko (nezu) significa “fagiolo rosso” e fa anche parte della parola giapponese usata per un fiore, mentre il secondo kanji è un suffisso femminile comune, che si traduce in “bambino” (ko). Il primo kanji del suo cognome indica una stufa o fornace tradizionale giapponese a legna o carbone (kama), mentre il secondo kanji significa “porta”.

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba

Il manga di Demon Slayer – Kimetsu no yaiba, scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020, ha venduto oltre 120 milioni di copie, comprese le versioni digitali, rendendolo una delle serie manga più vendute di tutti i tempi. In Italia la serie è pubblicata dalla Star Comics.

La prima stagione anime è stata trasmessa dal 6 aprile 2019. In Italia i diritti sono stati acquistati da Dynit che trasmette la serie in simulcast sottotitolata sul portale VVVVID a partire dal 20 aprile 2019, sotto il nome di Demon Slayer.

Il film di Demon Slayer: Demon Slayer – Kimestu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, è uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020, raggiungendo un successo mai visto prima d’ora. In Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

