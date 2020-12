Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021. Tra le uscite pietre miliari come Tex Willer e Nathan Never.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021 – Inediti

ODESSA 20 – RESISTENZA 2

di Davide Rigamonti, Stefano Piani, Adriano Barone e Simone Ragazzoni

96 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 5,90

Mutare, evolvere, cambiare forma… C’è qualcosa di familiare nel destino di due creature uniche, sopravvissute al Giorno della Fusione soltanto per dare un senso alla loro fine. Quale scherzo del fato li unisce alle vicende di Yakiv Yurakin? Che orrori si annidano nei meandri delle Catacombe di Nuova Odessa? E quali insidie nasconde il gioco della torre?

DYLAN DOG 412 Una pessima annata

di Alessandro Bilotta e Luca Casalanguida

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

L’Indagatore dell’Incubo è prigioniero di una figura con il volto nascosto dietro una sinistra,

spettrale maschera. Una figura che, in passato, ha ammazzato in maniera efferata e le cui azioni delittuose sono state misteriosamente percepite da un gruppo di persone che ha deciso di rivolgersi a Dylan per far luce sulla sconvolgente vicenda.

JULIA 268 Gelida rabbia

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza,

Daniele Statella e Beniamino Delvecchio

128 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 4,50

Julia e il suo fidanzato Ettore si godono una vacanza in un’incantevole località montana. L’idillio è però funestato da un omicidio sui campi da sci. Le indagini vengono ostacolate da una tormenta di neve che isola totalmente l’albergo, senza contare il fatto che ogni ospite avrebbe un ottimo motivo per essere l’assassino…

ZAGOR N°666 NESSUNO È INNOCENTE

uscita: 02/01/2021

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Codice a barre: 977112253404910717

Soggetto: Tito Faraci

Sceneggiatura: Tito Faraci

Disegni: Marcello Mangiantini

Copertina: Alessandro Piccinelli

Zagor prosegue le sue indagini a Heavenwood, la cittadina dove tutti sembrano brave persone ma in cui, invece, in parecchi hanno qualcosa da nascondere. Più si scava, più il verminaio esce allo scoperto. Lo Spirito con la Scure cerca un assassino, ma scopre complicità. Per di più, c’è un mistero legato alla tribù indiana che vive nella foresta a non troppa distanza dall’abitato: chi ha ridotto quelli che erano fieri pellerossa ai fantasmi di loro stessi, schiavi dell’alcol?

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021 – Ristampe

TEX CLASSIC 100

Caccia all’uomo

di Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini

e Francesco Gamba

64 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 3,20

Gettati all’inseguimento di Bill Cassidy, Red Curry e Sam Tracy, tre rapinatori che nel loro ultimo colpo hanno seminato morte e devastazione nella cittadina di Yucca Flat, Tex, Kit e Carson devono separarsi per braccare ognuno la propria preda che, sentendosi il sale sulla coda, hanno preso strade diverse per raggiungere il loro covo. I tre banditi si rivelano però dei veri ossi duri da rodere anche per i tre pards, tanto che sia Carson che Kit restano quasi uccisi in due agguati tesi loro da Cassidy e da Tracy armati di candelotti di dinamite. Solo Aquila della Notte riesce ad acciuffare, dopo un lungo duello in un vecchio villaggio abbandonato, Curry che, ferito, spiffera il luogo convenuto per l’appuntamento con gli altri compari. Riunitosi agli altri pards, il ranger punta quindi al covo dei banditi, un pueblo nascosto nelle rocce, dove affronta in una sfida all’ultimo sangue i fuggiaschi superstiti…

