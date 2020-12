Il profilo Twitter ufficiale de L’Attacco dei Giganti 4 – The Final Season ha diffuso la nuova key visual dell’anime, in cui viene ritratto anche Eren Jaeger.

Possiamo guardarla di seguito, ricordandovi che VVVVID e Amazon Prime Video diffondono gli episodi della nuova stagione anche con il doppiaggio in Italiano:

L’Attacco dei Giganti 4, i dettagli

Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Garo the Animation, Kakegurui) dirige la stagione finale presso lo studio MAPPA (Jujutsu Kaisen) su sceneggiature supervisionate da Hiroshi Seko (Ajin, Vinland Saga, Mob Psycho 100).

Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 Days) si occupa del character design, mentre Hiroyuki Sawano (Aldnoah Zero, Gundam UC) compone la colonna sonora, questa volta affiancato da Kohta Yamamoto.

La serie ha debuttato il 7 Dicembre 2020; l’episodio 5 uscirà il 10 Gennaio 2021.

Almeno per il momento la stagione è prevista in 16 episodi, ma non è escluso che possa proseguire suddivisa in più parti come successo con la più recente serie di Sword Art Online.

L’Attacco dei Giganti 4, la trama

VVVVID descrive così la trama de L’Attacco dei Giganti 4 – Stagione Finale:

Che ne sarà del futuro dell’umanità? Le stagioni sono passate, le amicizie sono state ferite, le armi sono finite sottoterra come le divise di chi faceva parte del Corpo di Ricerca. Fantasmi, di loro non è rimasto niente. Solo vuoto. Tranne per un seme donato dal loro sacrificio: la Speranza per il genere umano. Sono successe tante cose a Eren, Mikasa, Armin. Li abbiamo visti un’ultima volta davanti alla distesa abbagliante dell’orizzonte. Insieme hanno combattuto per la libertà. Come loro anche noi vogliamo conoscere i segreti del mondo. Avanzare. Tutte le cose che abbiamo visto sono accadute per uno scopo ed è ora che finiscano. Un pensiero strano, quasi amaro, ma che ci ha spinto fin qui. Alla stagione finale.

