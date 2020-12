Grandi notizie per gli amanti della serie IDOLiSH7. Dopo la conclusione di IDOLiSH7 Second Beat!, la seconda stagione dell’anime, è stata confermata la terza stagione della serie basata sui disegni di Arina Tanemura!

A dare l’annuncio il sito web dell’adattamento anime che, successivamente, insieme all’account Twitter, rivelerà maggiori dettagli.

Un’altra novità riguarda la colonna sonora della seconda stagione, il cui CD verrà rilasciato il 13 gennaio arricchito con le versioni andate in onda delle canzoni di apertura e di fine, nonché della sigla finale dell’episodio 10 It’s ALL -for you-, la canzone inserita dell’episodio 12 Last Dimension (Symphonic Edition) e la versione completa della canzone inserita dell’episodio 15 Gekijō.

IDOLiSH7. Il franchise

IDOLiSH7 nasce come otome game, basato sul character design di Arina Tanemura. Dal gioco sono stati tratti due tipi di manga. Il primo, di Nokoshi Yamada, è stato pubblicato il 20 agosto 2015. Il secondo è stato disegnato da Arina Tanemura, nonché character designer della serie. Vi è una sostanziale differenza tra i due manga (entrambi inediti in Italia) e non si tratta solo dello stile dei disegni, ma della trama. Infatti, se il manga di Arina Tanemura è l’adattamento a fumetto dei romanzi scritti da Tsushimi Bunta, Nokoshi Yamada parla della vita quotidiana degli IDOLiSH7 come idols.

Numeroso è anche il merchandising che la serie ha generato, senza contare i numerosi CD e spettacoli teatrali.

Per quanto riguarda l’adattamento anime entrambe le stagioni sono state dirette da Makoto Bessho mentre Ayumi Sekine si è occupato delle sceneggiature. Yuna Tanemura ha lavorato sul character disegn mentre, del character design animato se ne è occupato Kazumi Fukagawa.

La prima stagione di IDOLiSH7 è stato presentato in anteprima in Giappone nel gennaio 2018 ed è composto da 17 episodi. La seconda stagione dell’anime è stata presentata in anteprima il 5 aprile mnetre il primo episodio debuttò in anteprima il 6 gennaio.

Entrambi le stagioni, insieme alla serie di spin-off IDOLiSH7 Vibrato, sono disponibili su Crunchyroll.

Un gruppo di aspiranti idol si reca alla Takanashi Productions, e vengono accettati come coloro che determineranno il futuro della compagnia. I ragazzi, che non si conoscevano prima, hanno delle personalità totalmente differenti, ma hanno tutti un notevole potenziale per diventare idol. Formano quindi un gruppo che chiamano IDOLiSH7. Assieme, riescono a conquistare i cuori delle persone, e, seppur attraverso tante difficoltà, il loro obiettivo è quello di raggiungere la vetta.

IDOLiSH7. Il cast

I personaggi degli IDOLiSH7 sono interpretati da:

Toshiki Masuda interpreta Iori Izumi;

interpreta Iori Izumi; Yusuke Shirai da’ la voce a Yamato Nikaido;

da’ la voce a Yamato Nikaido; Tsubasa Yonaga è Mitsuki Izumi;

è Mitsuki Izumi; KENN doppia Tamaki Yotsuba;

doppia Tamaki Yotsuba; Atsushi Abe presta la voce a Sōgo Ōsaka;

presta la voce a Sōgo Ōsaka; Takuya Eguchi interpreta Nagi Rokuya;

interpreta Nagi Rokuya; Kenshō Ono è Riku Nanase.

Questi gli attori che interpretano i personaggi dei Trigger:

Wataru Hatano è Gaku Yaotome;

è Gaku Yaotome; Sōma Saitō da’ la voce a Tenn Kujō;

da’ la voce a Tenn Kujō; Takuya Satō interpreta Ryūnosuke Tsunashi.

Infine questi gli attori che recitano nel ruolo dei RE:Vale:

Sōichirō Hoshi è Momose Sunohara;

è Momose Sunohara; Shinnosuke Tachibana da’ la voce a Yukito Orikasa.

Rimaniamo in nuove notizie sulla terza stagione di IDOLiSH7!

