Cells at Work Stagione 2 (Hataraku Saibo!!) è stato appena annunciato da Yamato Animation come primo simulcast della stagione invernale.

Attendiamo la data e gli orari di inizio trasmissione, ricordando che la serie, prodotta da aniplex e realizzata da David Production (Le Bizzarre Avventure di Jojo, Fire Force), debutterà in Giappone il 9 Gennaio 2021.

Aspettando Cells at Work Stagione 2

Akane Shimizu ha iniziato la serializzazione del manga originale Cells at Work – Lavori in Corpo il 26 Gennaio 2015 sulle pagine del mensile Shonen Sirius di Kodansha; la pubblicazione della serie è ripresa lo scorso 26 Ottobre 2020 e si concluderà a fine Gennaio 2021 con il capitolo 30.

Il volume 6, in uscita il 9 Febbraio 2021, sarà l’ultimo.

In Italia il manga è pubblicato da Edizioni Star Comics.

In attesa dell’inizio dello streaming di Cells at Work Stagione 2 possiamo riguardare la prima serie animata e lo special natalizio che sono già disponibili su Yamato Animation.

Come sarebbe l’interno del nostro corpo se tutte le cellule avessero sembianze umane e svolgessero una vera e propria professione? E se tutti i virus e batteri che lo minacciano avessero l’aspetto di “villain da shonen” e ingaggiassero battaglie all’ultimo sangue con le nostre difese immunitarie? Cells at Work! Lavori in corpo vede infatti protagoniste le cellule del corpo umano antropomorfizzate e dotate dei caratteri più disparati a seconda del ruolo che svolgono nell’organismo. Vedremo come ognuna delle oltre 37,2 bilioni di cellule contribuisce a mantenere ben nutrito e in salute il nostro corpo, difendendolo da malattie, ferite e cellule malate.

Ricordiamo infine che insieme a Cells at Work Stagione 2 in Giappone partirà anche lo spin-off Cells at Work Black, dal manga omonimo di Shigemitsu Harada (Yuria Type 100) e Issei Hatsuyoshi.

Acquista il primo volume del manga