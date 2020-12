My Hero Academia - il "ritorno" di un villain

In My Hero Academia, la devastante battaglia fra hero e villain sta per raggiungere il suo apice e per le due fazioni la vittoria sembra coincidere con la sopravvivenza.

Tuttavia i villain sembrano aver ritrovato una inaspettata arma segreta con il “ritorno” di uno dei loro membri più importanti.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SULL’ULTIMO CAPITOLO DI MY HERO ACADEMIA

Come ben sappiamo, Tomura Shigaraki è rimasto in come dopo le ferite riportate, situazione grazie alla quale All For One ha potuto prendere il controllo del suo corpo scatenando tutta la sua potenza su entrambe le fazioni in lotta.

Per questo motivo proprio i villain, capeggiati da Spinner, stanno cercando di far rinsavire Shigaraki.

È Spinner infatti ad avere una intuizione fondamentale. Il villain ricorda quanto Shigaraki odi che qualcuno tocchi i resti della propria famiglia che per lui fungono da veri e propri calmanti. Spinner decide quindi di tentare il tutto per tutto e afferra una delle mani sul corpo di Shigaraki sperando che sia quella di Nana Shimura.

Posta la mano sul suo volto, Shigaraki finalmente si risveglia ma All For One non sembra intenzionato ad allentare la presa tant’è vero che ricorda al leader dell’Unione dei Villain che più odio lui prova, più il suo controllo è destinato ad aumentare.

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha goduto di una trasposizione animata in 4 serie con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING” è disponibile su Netflix mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. È in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

Acquistate ORA “My Hero Academia 25” – Edizioni Star Comics