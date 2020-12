The Honor Student at Magic High School (Mahouka Koukou no Rettousei) lo spin-off della fortunata serie di The Irregular at Magic High School (Mahouka Koukou no Rettousei) sarà adattato in anime nel prossimo 2021 per celebrare il decimo anniversario della serie.

The Honor Student at Magic High School – lo spin-off della serie di Mahouka

Per annunciare la notizia dell’adattamento anime dello spin-off The Honor Student at Magic High School è stato creato uno spot ad hoc, andato in onda subito dopo l’ultimo episodio della seconda stagione della serie Mahouka The Irregular at Magic High School: Visitor Arc.

The Honor Student at Magic High School è uno spin-off della serie di light novel The Irregular at Magic High School creata da Tsutomu Satō. Scritto da Yu Mori nel 2012 è stato sucessivamente serializzato su Monthly Comic Dengeki Daioh. La serie si è conclusa a giugno 2020.

In Italia la serie è trasmessa in streaming da Crunchyroll.

L’11° e ultimo volume della light novel è stato pubblicato in Giappone dalla Kadokawa mentre la Yen Press ha pubblicato il 10° volume lo scorso novembre. In Italia la serie è inedita.

Questo il teaser ufficiale:

L’editore inglese Yen Press descrive la serie come:

È passato un secolo da quando la magia – vera magia, la roba delle leggende – è tornata al mondo. È la primavera, la stagione dei nuovi inizi, e una nuova classe di studenti sta per iniziare i loro studi presso la First National Magic University Affiliated High School, soprannome: First High.

E ancora:

Uno spin-off manga della popolariosa serie di light novel The Irregular at Magic High School, The Honor Student at Magic High School segue gli eventi della serie originale visti attraverso gli occhi di Miyuki Shiba, sorella di Tatsuya. La vita di uno studente d’onore ha molte aspettative… e sentimenti nascosti inaspettati?!

The Irregular at Magic High School: le due stagioni anime

The Irregular at Magic High School, titolo originale Mahōka Kōkō no Rettōsei, nasce come serie di light novel. Scritta da Tsutomu Sato la serie è stata pubblicata su Shōsetsuka ni Narō, un sito web di romanzi web su Internet, tra ottobre 2008 e marzo 2011.

Il primo adattamento anime è andato in onda tra aprile e settembre 2014. La prima sigla di apertura è Rising Hope interpretata da LiSA.

Una seconda stagione venne annunciata nel 2019 all’evento Dengeki Bunko Aki no Namahoso Festival e venne confermata che sarebbe uscita nel corso del 2020. Originariamente prevista per luglio 2020, è stata poi posticipata a ottobre dello stesso anno. La sigla d’apertura è Howling ed è cantata da ASCA.

Alla fine del 21° secolo magia e tecnologia sono diventate un’unica scienza. Miyuki e Tatsuya Shiba sono fratello e sorella, studenti appena entrati alla “First High School” una delle scuole superiori più all’avanguardia nello studio delle applicazioni della magia. Miyuki ha un grande talento per la magia, tanto da essere scelta come rappresentante dei nuovi studenti ed inserita nel corso principale di studi, i cui appartenenti sono anche detti informalmente “Bloom”, i Fiori; Tatsuya invece, sebbene sia molto intelligente e piuttosto atletico, non ha particolari abilità magiche e viene inserito nel corso delle “riserve” o detti anche, in modo informalmente dispregiativo, “Weed” ossia le “erbacce”. Miyuki però prova verso il fratello un affetto più che fraterno e Tatsuya pare avere più di un segreto da nascondere…

