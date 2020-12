One Piece 999 continua a seminare indizi sul futuro, e sul probabile epilogo, della serie in attesa dell’arrivo del fondamentale e celebrativo Capitolo 1000 – cliccate QUI per gli ultimi aggiornamenti

One Piece 999 – attenzione la seguente news contiene spoiler!

Nel precedente capitolo era stato rivelato che Yamato, la figlia di Kaido, e Ace si erano incontrati e stretto amicizia in passato, più precisamente quanto Ace aveva visitato Wano.

Inizialmente i due si erano scontrati salvo poi allearsi quando Yamato aveva scoperto che Ace voleva sconfiggere Kaido.

One Piece 999 ci riporta proprio al momento dello scontro, quando cioè Yamato doveva difendere Wano data l’assenza del padre e Ace era intenzionato ad abbatterlo. È in quel momento infatti che Ace nota le manette ai polsi di Yamato.

Ace allora cerca di convincere Yamato che il suo è un destino crudele ed è in quel momento che la ragazza confessa di odiare al padre e di voler vivere libera per i mari come Oden. I due quindi distruggono insieme una statua a forma di drago raffigurante Kaido.

Ace inizia quindi a raccontare a Yamato come giovani pirati si stanno facendo un nome per i sette mari ma ben presto avrebbero dovuto fare largo al suo fratellino.

One Piece – in attesa del Capitolo 1000

Eiichiro Oda è intervenuto al Jump Festa 2021 ribadendo ancora una volta come One Piece si avvii inesorabilmente verso la conclusione.

Da poco più di un anno l’autore ha già dichiarato l’intenzione di concludere il manga tra 4/5 anni, pertanto la serie è già, come anche annunciato nel numero 10 di One Piece Magazine di settembre 2020, verso lo stage finale. Non ci resta quindi che attendere per scoprire come si evolveranno materialmente le cose.

Il sensei ha però anche stuzzicato i fan dicendo che prima della fine del manga Shanks “Il Rosso” potrebbe finalmente a muovere i suoi attesissimi passi all’interno del manga proprio nel corso del 2021.

Non possiamo che sperare che l’autore mantenga fede a questa intenzione, mentre attualmente è nel cuore della guerra di Onigashima all’interno della saga del Paese di Wano.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 998 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 954 episodi ed è trasmessa ogni domenica.