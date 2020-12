Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight si prenderà una breve pausa per le festività natalizie e riprenderà il il 15 Gennaio 2021 con l’episodio 14 che inaugurerà la seconda parte della trasposizione anime del manga di Gege Akutami.

Il profilo Twitter ufficiale dell’anime ha pubblicato una serie di video promozionali dei personaggi che torneranno o che debutteranno nel nuovo arco narrativo della serie, ambientato a Kyoto.

Subaru Kimura ritorna nel ruolo di Aoi Todo:

Satoshi Hino debutta come Noritoshi Kamo:

Rie Kugimiya debutta nella parte di Momo Nishimiya:

Marina Inoue ritorna come Mai Zenin:

Chinatsu Akasaki riprende il ruolo di Kasumi Miwa:

Yoshitsugu Matsuoka entra nel cast come Mechamaru:

Yoko Hikasa debutta nel ruolo di Utahime Iori:

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight, i dettagli dell’anime

Sunghoo Park (The God of High School) dirige Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight presso lo studio Mappa (Attack on Titan – The Final Season) su sceneggiature coordinate da Hiroshi Seko (Banana Fish, Vinland Saga).

Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, Kiseiju) cura il character design, mentre Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama compongono la colonna sonora.

Il cast include Junya Enoki (Yuji Itadori), Yuma Uchida (Megumi Fushiguro), Asami Seto (Nobara Kugisaki), Junichi Suwabe (Sukuna), Mikako Komatsu (Maki Zen-in), Kouki Uchiyama (Toge Inumaki) e Tomokazu Seki (Panda).

La serie è al momento pianificata in 24 episodi.

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight in Italia

In Italia Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight è in corso di diffusione su Crunchyroll in simulcast e la piattaforma per lo streaming ha reso disponibile il primo episodio completo anche sul proprio canale YouTube ufficiale.

Il manga originale di Gege Akutami, che sta collaborando alla realizzazione dell’anime, viene invece pubblicato da Planet Manga.

Un ragazzo combatte…per “la giusta morte”. Avversità, rammarico, vergogna: i sentimenti negativi che gli umani provano diventano Maledizioni che si annidano nelle vite di tutti i giorni. Le Maledizioni dilagano in tutto il mondo e sono in grado di condurre la gente verso un fato incredibilmente avverso e persino incontro alla morte. Le Maledizioni possono, inoltre, essere esorcizzate solo da un’altra Maledizione. Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni…e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro.

