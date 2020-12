Star Wars – Gli Ultimi Jedi non smette ancora di far discutere e dividere fan e addetti ai lavori.

Tra chi non ha digerito il film di Rian Johnson c’è anche Alan Dean Foster, scrittore che ha curato il romanzo del film originale di George Lucas, de Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams e l’originale La gemma di Kaiburr (Splinter of the Mind’s Eye).

Intervenuto sul canale YouTube Midnight’s Edge, l’autore ha raccontato di aver scritto un trattamento per Episodio IX che cercava di correggere quanto più possibile il capitolo precedente che considera un pessimo film e un pessimo film di Star Wars.

Una proposta che non è riuscito a far avere alla Disney perché la produzione di Episodio IX era già iniziata e che quindi è rivolta principalmente ai fan della saga.

Star Wars – Gli Ultimi Jedi: i poteri di Rey

Foster avrebbe voluto spiegare come Rey, senza il minimo addestramento, si fosse trovata improvvisamente ad avere più poteri della Forza di tutti dopo una breve visita al pianeta Ahch-To ne Gli Ultimi Jedi e cercare di collegarlo al fatto che fosse stata abbandonata sul pianeta Jakku.

L’idea di Foster è che Rey soffrisse di una malattia indefinita per la quale una parte del suo cervello era stata modificata con parti elettroniche che le permetterebbero un apprendimento rapidissimo, un potenziamento dei suoi poteri esistenti e la renderebbero capace di essere subito in sintonia con i droidi.

Star Wars – Gli Ultimi Jedi: Luke Skywalker e il finale

In Star Wars – Gli Ultimi Jedi Luke Skywalker muore da solo su Ahc-To dopo aver usato la Forza per proiettare la sua immagine fino a Crait, dove si confronta con Kylo Ren.

Il trattamento di Foster dava invece a Luke quello che l’autore pensava essere un degno ultimo saluto alla fine di Episodio IX.

Alla fine del film, dopo una grande battaglia su Coruscant con i cloni dell’Imperatore, avremmo visto un Luke morente sotto un albero; sarebbe apparsa Rey e le ultime parole di Luke sarebbero state “Zia Beru”, chiudendo così il cerchio.

Dello stesso scrittore acquistiamo il romanzo di Alien