Deadpool 3 avrà tra i suoi personaggi X-23? Dopo averne interpretato i panni del personaggio in Logan, insieme a Hugh Jackman come Wolverine, l’attrice Dafne Keen si dice “speranzosa al 100%” di poter tornare come Laura/ X-23 nel nuovo capitolo della saga dedicata al mercenario chiacchierone.

Queste le sue parole durante un’intervista con Looper, focalizzata sulla sua presenza nella serie HBO His Dark Materials:

Sto cercando di trattenermi, di non avere troppe aspettative nel caso in realtà non succeda, ma spero realmente questo avvenga perché ho amato interpretare Laura. Ha un posto speciale nel mio cuore ed è un personaggio incredibile. La situazione in cui si trova Deadpool 3 mi ha resa veramente felice, l’acquisto della Fox da parte della Disney mi ha fatto venire la paura che non si potessero più realizzare film vietati ai minori, ma sono contenta non sia così.

La versione di X-23 presentata in Logan è sicuramente più giovane di quella dei fumetti, nonostante abbia mantenuto una certa fedeltà rispetto al materiale d’origine.

Deadpool 3, le info sul film

Ryan Reynolds tornerà a vestire i panni del mercenario chiacchierone Deadpool. La regia di questo capitolo è affidata a a Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin (The Great North, la serie di FOX che andrà in onda dal 2021), dopo essere passata prima da Tim Miller a David Leitch.

Collaboratori di Deadline, hanno riportato come il terzo capitolo della saga, così come i suoi predecessori, sarà ancora una volta R-rated, vietato ai minori. Le prime due pellicole hanno ottenuto un grande successo, essendo apprezzate sia dal pubblico che dalla critica.

Deadpool 3 farà ufficialmente parte del Marvel Cinematic Universe, ma non è chiaro se altri personaggi dell’universo cinematografico verranno coinvolti, in qualche modo, nel progetto; stessa cosa vale per l’apparizione nel film di personaggi degli altri film X-Men.

