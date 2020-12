Laid-Back Camp 2 e The Quintessential Quintuplets 2 si aggiungono al palinsesto degli anime che Crunchyroll Italia diffonderà in simulcast da Gennaio 2021.

The Quintessential Quintuplets 2, seconda stagione dell’anime basato sul manga di Negi Haruba edito da J-POP in Italia, debutterà il 7 Gennaio in Giappone.

Di seguito l’anteprima ufficiale italiana e la descrizione di Crunchyroll:

Continuano le peripezie di Futaro Uesugi e delle cinque gemelline nella seconda stagione! Fiori d’arancio in arrivo?!

Laid-Back Camp 2, secondo atto della trasposizione animata del manga Yuru Camp di Afro inizierà a essere trasmesso lo stesso giorno di The Quintessential Quintuplets 2:

Preparatevi per un’altra rilassante stagione in compagnia di Nadeshiko, di Rin e dell’Apercolo!

Laid-Back Camp 2 e The Quintessential Quintuplets 2, i dettagli

Yoshiaki Kyougoku, già regista della prima serie, dirige Laid-Back Camp 2 presso lo studio C-Station (STARMYU, Dragonar Academy).

Anche Jin Tanaka (Kirakira Precure a la Mode, Anne-Happy) torna a occuparsi delle sceneggiature, così come Mutsumi Sasaki (Dragonar Academy, Chaos;HEAd) continua a caratterizzare i personaggi dopo l’esperienza nella prima serie.

Confermato anche Akiyuki Tateyama (Kuma Miko: Girl Meets Bear, Idol Incidents) alla composizione della colonna sonora.

Tomoyo Kurosawa (Kumiko in Sound! Euphonium, Phos in Land of the Lustrous, Hongo in O Maidens in Your Savage Season) si unisce al cast della seconda stagione per interpretare Ayano Toki.

Kaori (Endro!) dirige The Quintessential Quintuplets Stagione 2 presso Bibury Animation (Azure Lane, Grisaia Phantom Trigger) su sceneggiature supervisionate da Keiichirou Ohchi (già responsabile della prima stagione).

Masato Katsumata (Azur Lane) si occupa del character design e la direzione generale dell’animazione, mentre Hanae Nakamura e Miki Sakurai ritornano a comporre la colonna sonora.

Il manga originale di Negi Haruba è stato serializzato all’interno della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 9 Agosto 2017 al 19 Febbraio 2020 e si compone di 14 volumetti.

L’autore è al lavoro su una nuova opera.

Recupera il manga di Quintessential Quintuplets