I personaggi di Bleach, la più celebre creazione del mangaka Tite Kubo, continua a ispirare cosplay — anche a tema natalizio.

È questo il caso della cosplayer russa Hime (aero_cat), che ha interpretato Nelliel Tu Odelschwanck nella versione simil Babbo Natale come vista nel gioco mobile Bleach Brave Souls.

A proposito di Bleach

Tite Kubo ha lanciato Bleach nel 2001 su Weekly Shonen Jump di Shueisha e lo ha concluso il 22 Agosto 2016.

Il manga si compone di 686 capitoli, i quali sono stati raccolti in 74 volumetti.

Ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 Agosto 2018 nelle sale giapponesi e disponibile su Netflix anche in Italia.

La serie animata tornerà prossimamente con l’adattamento dell’arco narrativo conclusivo “Thousand Year Blood War”.

Al momento Tite Kubo è impegnato con il progetto Burn the Witch che comprende manga e anime.

L’anime di Burn the Witch è disponibile su Crunchyroll Italia.

Giochiamo a Brave Souls

In attesa del ritorno dell’anime possiamo giocare al gioco gratuito Brave Souls, non solo su dispositivi mobili (sui quali è disponibile dal 2015), ma anche su PC via Steam dove è arrivato la scorsa Estate.

È un gioco d’azione 3D sviluppato da KLab in cui i giocatori possono formare una squadra composta da tre personaggi e completare missioni di gioco stile hack ‘n’ slash.

La steelbox Planet Manga

Il 17 Dicembre scorso Planet Manga ha pubblicato, in esclusiva per lo store online Panini, una edizione steelbox del primo numero del manga: è caratterizzata da una copertina variant esclusiva, un magnete e una cartolina.

Acquista Bleach The Movie