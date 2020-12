È morto Gianni Miriantini, fondatore di Hazard Edizioni

Gianni Miriantini, fondatore di Hazard Edizioni e collaboratore di molte fiere del fumetto in Italia fra cui Napoli Comicon e Cartoomics, è morto ieri per un infarto.

Nato a Lizzano in Puglia, nel 1986 aveva fondato a Milano la Hazard Edizioni dopo aver aperto la libreria Tour de Babel a Parigi e già socio dell’editore francese Vertige Graphic.

Il suo nome è legato a tantissime iniziative che furono delle prime assolute per il mercato italiano come la collana dedicata ad Osamu Tezuka o la ristampa cronologica del Martyn Mystere di Alfredo Castelli in volumi cartonati.

Una delle sue ultime fatiche era stata la collana “Fumetti per il Sud” allegata al quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

Gianni Miriantini e Hazard Edizioni

A proposito di Hazard Edizioni:

Hazard Edizioni di Milano è stata fondata nel 1986 da Gianni Miriantini, già fondatore della libreria Tour de Babel a Parigi e socio della casa editrice francese Vertige Graphic. È una casa editrice specializzata nella realizzazione e pubblicazione di libri e cataloghi di grafica, illustrazione e soprattutto di fumetto, in particolare fumetto d’autore italiano e internazionale. Tra i molti volumi pubblicati dalla Hazard, hanno avuto un particolare successo quelli del maestro del manga e dell’animazione orientale Osamu Tezuka di cui appunto la Hazard detiene per l’Italia i diritti su diverse opere. Uno degli autori maggiormente pubblicati dalla casa editrice e di maggior successo è Paolo Cossi.

Fra i titoli principali pubblicati:

