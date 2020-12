The Mandalorian Capitolo 14 – La Tragedia ha visto il ritorno in scena di Boba Fett (Temuera Morrison), protagonista insieme a Fennec Shand (Ming-Na Wen) e Din Djarin (Pedro Pascal) di una lunga sequenza di azione contro le truppe di Moff Gideon.

Robert Rodriguez (Sin City, Alita – Angelo della Battaglia) ha diretto l’episodio, sostituendo all’ultimo momento un collega, e nello speciale dietro le quinte Disney Gallery uscito a Natale ha spiegato come ha ideato le scene con il cacciatore di taglie che recentemente ha visto spegnersi il suo attore storico.

Per visualizzare la sequenza sul pianeta Tython, che da tre pagine di sceneggiatura è diventata lunga 9 minuti, Rodriguez ha chiesto aiuto ai suoi figli e si è servito di qualche costume di Halloween e di tante action figure di Star Wars!

Ha quindi mostrato questa presentazione fatta in casa a Jon Favreau e Dave Filoni, dicendo di non avere nient’altro in mano; Filoni gli ha risposto che è stata “l’animatic più figa di sempre!”

Boba Fett in The Mandalorian

Secondo il regista Boba Fett non poteva essere semplicemente un altro Mando e doveva essere all’altezza di quel misterioso personaggio visto nei film precedenti.

Doveva muoversi in modo diverso, occupare uno spazio differente e avere un peso che mostrasse perché è una leggenda: “se Mando è un pistolero, allora Boba Fett deve essere un barbaro.” chiosa il regista.

Boba Fett sarebbe apparso anche nei due episodi successivi di The Mandalorian, ma Rodriguez ha fatto brillare il personaggio come se fosse l’ultimo episodio in cui lo avremmo visto.

The Mandalorian e The Book of Boba Fett

Dopo l’esperienza in The Mandalorian, Robert Rodriguez si occuperà della produzione esecutiva della nuova serie spin-off The Book of Boba Fett insieme a Jon Favreau e Dave Filoni.

Annunciata a sorpresa al termine dell’ultimo episodio della seconda stagione di Mando, The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison (già Jango Fett ne L’Attacco dei Cloni) nel ruolo dell’enigmatico quanto iconico cacciatore di taglie e da Ming-Na Wen nella parte della partner Fennec Shand (che ritroveremo anche nella serie animata Star Wars The Bad Batch doppiata dalla stessa attrice).

Debutterà a Dicembre 2021.

Non solo The Mandalorian

