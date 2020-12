Ajin Demi-Human sta per arrivare alla naturale conclusione: il climax della storia verrà raggiunto con il capitolo che uscirà sul numero 2 della rivista di seinen manga good! Afternoon edita da Kodansha il 7 Gennaio 2021.

Non è ancora chiaro se sarà il capitolo finale dell’opera di Gamon Sakurai o se usciranno ulteriori capitoli.

Ajin Demi-Human ha debuttato il 6 Luglio 2012 sulle pagine del mensile good! Afternoon di Kodansha; la serie si compone al momento di 16 volumi, l’ultimo dei quali è arrivato sugli scaffali delle librerie giapponesi il 7 Maggio 2020.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha finora pubblicato 15 volumi:

Kei Nagai, è un liceale che un giorno finisce sotto le ruote di un camion, ma incredibilmente il suo corpo lacerato e senza vita si rianima, ricomponendosi integralmente…Scopre così di essere un ajin, ovvero un essere immortale! Stordito e spaventato per l’accaduto, si rifugia in mezzo alle montagne chiedendo aiuto al suo amico Kai, insieme al quale inizierà la sua nuova vita, volta a esplorare la natura profonda del suo essere – sarà buona o malvagia? – e a cercare di capire quali intenzioni abbiano gli altri ajin entrati in contatto con lui…