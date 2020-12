Yashahime – Princess Half-Demon, la nuova serie animata spin-off del manga InuYasha di Rumiko Takahashi, sarà aperta da una nuova canzone a partire dall’episodio 14 del 9 Gennaio 2021.

Si tratta del brano della sigla di apertura (opening) Burn, interpretato dal gruppo maschile di idol NEWS (One Piece I Misteri dell’Isola Meccanica).

Il quartetto Ryokuoshoku Shakai interpreterà invece, come sappiamo, la nuova ending intitolata Kessho.

A proposito di Yashahime – Princess Half-Demon

Yashahime – Princess Half-Demon si apre nel Giappone Feudale, quando le gemelle mezzo demone Towa e Setsuna si separano durante un incendio nei boschi.

Alla disperata ricerca della sorella, Towa si ritrova in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove la trovano e crescono Sota Higurashi, fratello di Kagome, e la sua famiglia.

Dieci anni dopo il tunnel si riapre e permette a Towa di riunirsi con Setsuna, che ora lavora come cacciatore di demoni per Kohaku. Tuttavia Setsuna sembra non ricordarsi per nulla di sua sorella.

A loro si unisce Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, per un’avventura attraverso le due epoche alla ricerca dei ricordi del passato.

Lo staff di Yashahime – Princess Half-Demon

Yashahime – Princess Half-Demon è realizzato dallo stesso staff principale che ha lavorato a InuYasha: Teruo Sato dirige quindi la serie presso gli studi Sunrise, su sceneggiature stese da Katsuyuki Sumisawa (Gundam Wing); Yoshihito Hishinuma (City Hunter Shinjuku Private Eyes) si occupa del character design e Kaoru Wada (Saint Seiya The Lost Canvas) compone la colonna sonora.

Rumiko Takahashi, autrice del manga originale di InuYasha, ha ideato l’aspetto dei personaggi.

La canzone della prima sigla di apertura si intitola NEW ERA ed è eseguita dai SixTONES, la prima sigla di chiusura ha per titolo Break ed è cantata da Uru.

L’anime dovrebbe comporsi di 24 episodi e in Italia possiamo guardarlo in simulcast su Crunchyroll.

Recupera Mao, il manga più recente della Takahashi