Per festeggiare l’scita del nuovo film di Super Sailor Moon dal titolo Sailor Moon Eternal, Peach John, partner creativo già di lunga data, ha creato una nuova linea di lingerie a tema Sailor Senshi.

Sailor Moon Eternal: la nuova raffinata collezione per le donne

Il primo set di intimo ispirato a Sailor Moon Eternal è composto dal reggiseno e mutandine a tema Sailor Moon Eternal Transformation (“Narikiri”), forniti in bundle con gonna, colletto/spalla, fiocco posteriore e nastro girocollo, abbinati ai modelli Superform di Sailors Moon e Chibi Moon (6.980 yen [54,90 euro] per ogni set).

Per chi non ama gli eccessi è stata invece creata una versione più delicata e romantica formata dal set di reggiseno senza fili Eternal di Sailor Moon (3.980 yen [23,60 euro]), arrichito da un leggero pizzo, che raffigura Crisis Moon Compact, Chibi Moon Compact e Silver Crystal .

Un’estetica simile è stata utilizzata per il reggiseno Peasy001 Sailor Moon Eternal.(2.280 yen [17,93 euro]).

La novità della linea di lingerie di Peach John è l’ideazione di un set di biacheria ispirato non solo alla protagonista principale, ovvero Saylo Moon, ma a tutte le guerriere Sailor che vengono rappresentate con il proprio paio di Sailor Moon Mutandine Eternal Make-up (1.480 yen ciascuna [11,64 euro]), arricchite da finiture in pizzo e da un nastro decorativo stampato sul retro.

A completare la collezione c’è il Lingerie Set (3.980 yen [31,31 euro]), un completo in due pezzi che trae ispirazione dall’abito che l’eroina indossa nel suo personaggio di Princess Serenity…

… e il Sailor Moon Eternal Set-up (3.980 yen [31,31 euro]), un set di abbigliamento da camera che evoca l’uniforme scolastica di Usagi.

Con la data d’uscita principale di Sailor Moon Eternal, inizialemnte prevista per lo scorso 11 settembre e poi rimandata all’8 gennaio a causa della pandemia Covid-19, non esiste modo migliore per stuzzicare i fan pazienti e devoti del franchise!

L’intera collezione, che fa parte del sottomarchio Peach John’s Girls di Peach John, sarà in vendita il 27 gennaio sia nei negozi Peach John che attraverso il negozio online dell’azienda, nonché il marketplace online di Bandai Fashion Collection.

Pretty Guardian Sailor Moon Crystal

Pretty Guardian Sailor Moon Crystal è una serie anime prodotta da Toei Animation per il ventesimo anniversario del franchise di Sailor Moon. Si tratta di un adattamento più fedele al fumetto d’origine creato da Naoko Takeuchi, pubblictao in Italia dalla Star Comics.

La serie ha inizialmente debuttato, in forma di ONA, come adattamento dei primi due archi narrativi dal 5 luglio 2014 al 18 luglio 2015 sul sito web della Niconico, in lingua originale giapponese, per un totale di 26 episodi. Il terzo arco narrativo viene adattato a partire dal 4 aprile 2016 e trasmesso dall’emittente televisiva Tokyo MX con il titolo Pretty Guardian Sailor Moon Crystal Season III.

Il film, Bishōjo Senshi Sailor Moon Eternal, diviso in due parti, è attualmente in lavorazione, mentre la seconda parte arriverà nei cinema giapponesi l’11 febbraio 2021.

I primi due episodi doppiati in italiano sono stati proiettati in anteprima l’11 dicembre 2016, accompagnati da alcune clip del secondo arco, al Roma Fiction Fest mentre la trasmissione regolare dei primi due archi è avvenuta dal successivo 18 dicembre al 12 gennaio 2017 su Rai Gulp. La terza stagione è stata mandata in onda sulla stessa rete dal 16 al 22 giugno 2017.

