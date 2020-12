È notizia recente che il creatore della serie originale di Silent Hill, Keiichiro Toyama, sia al lavoro ad un nuovo titolo horror non meglio specificato. Recentemente Toyama aveva fondato la Bokeh Game Studio Inc., una nuova casa di sviluppo di videogiochi che accoglie svariati addetti ai lavori di questo mondo. Pare che questo nuovo titolo horror abbia suscitato una certa aspettativa data l’esperienza e il peso dei nomi coinvolti.

In tanti sperano in una rinascita dei giochi horror e magari qualcosa che possa ricalcare le orme di quella che (per ora) è la defunta saga di Silent Hill. Con Toyama alle redini del progetto le speranze sono davvero alte e la squadra si è addirittura sbilanciata dando una possibile data di uscita di questo fantomatico gioco, così come una piattaforma: il PC. Il gioco, stando a queste informazioni trapelate, dovrebbe invece uscire nel 2023. Ci sarà ancora da aspettare un bel po’, non trovate?

Non è comunque stato escluso che il gioco possa giungere su quante più piattaforme possibili, dunque è facile aspettarsi un annuncio per PS5 o Xbox Series X in futuro. E voi che aspettative avete da un titolo del genere?

Silent Hill – l’arrivo su PC

Proprio alcuni mesi fa Silent Hill 4 è sbarcato su GOG, di proprietà di CD Projekt RED. Questo controverso capitolo della saga fu anche l’ultimo sviluppato dal team originale, il Team Silent.

Il titolo narra delle vicende di Henry Townshend, che rimane chiuso nella sua camera, in un appartamento di una cittadina non lontana da Silent Hill. Nel corso del gioco Henry dovrà indagare sul passato dell’appartamento infestato e scoprirne il terribile segreto. Silent Hill 4 si ricollega anche ad un personaggio già nominato in altri capitoli della seria: Walter Sullivan.

In attesa di altri annunci relativi a questo nuovo horror, approfittate della presenza su GOG del quarto capitolo della serie!