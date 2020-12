Il Principe del Tennis – Hyotei vs. Rikkai, trailer e data di uscita

In Italia il manga originale è uscito per Planet Manga.

Il Principe del Tennis – Hyotei vs. Rikkai Future Game è la nuova serie in due parti basata sullo shonen manga sportivo di Takeshi Konomi.

I canali web ufficiali della serie hanno diffuso il video promozionale esteso, attraverso il quale è stato annunciato che la prima parte debutterà il 13 Febbraio 2021.

Sarà disponibile sia in streaming sul servizio U-NEXT sia nelle sale cinematografiche lo stesso giorno.

Possiamo guardare il trailer in apertura, sulle note del brano 1/2 no Mirai e di Rei Todoroki.

A proposito de Il Principe del Tennis – Hyotei vs. Rikkai Future Game

Il Principe del Tennis – Hyotei vs. Rikkai Future Game racconta una storia originale, supervisionata dall’autore del manga, in cui i due istituti scolastici del titolo si sfideranno per la prima volta.

Keiichiro Kawaguchi (ISLAND) dirige la serie presso studio Kai (7 Seeds 2nd Season) e M.S.C (Code:Realize – Sousei no Himegimi, I’ll/Generation Basket) su sceneggiatura di Mitsutaka Hirota (Anime-Gataris, Nanbaka); Akiharu Ishii (Blood+, Ultramarine Magmell) cura il character design.

NAS – Nihon Ad Systems (Neon Genesis Evangelion, Fruits Basket, Shaman King) produce la serie.

La seconda parte uscirà tra Febbraio e Marzo.

Il Principe del Tennis – Hyotei vs. Rikkai Future Game e non solo

Come sappiamo Il Principe del Tennis – Hyotei vs. Rikkai Future Game non è l’unica nuova produzione basata sul franchise.

È infatti in fase di sviluppo il primo film completamente realizzato in computer grafica 3D, intitolato Ryoma! Shinsei Gekijoban Tennis no Oji-sama (Ryoma! Il Principe del Tennis – il film della rinascita).

Anche questo film racconterà una storia originale, ambientato nei tre mesi che separano la conclusione della prima serie manga (pubblicata da Planet Manga in Italia) dall’inizio de Il Nuovo Principe del Tennis.

Uscirà il 3 Settembre 2021 dopo essere stato rinviato dalla Primavera 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.

Acquista il volume 39