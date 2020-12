Black Knight - Marvel lancia una miniserie

Black Knight sarà protagonista di una nuova miniserie in partenza a marzo negli Stati Uniti. Si intitolerà Black Knight: Curse of the Ebony Blade e sarà scritta da Si Spurrier (Hellblazer) con matite di Sergio Dávila.

La miniserie nasce dall’evento King in Black in cui Black Knight è stato protagonista con un one-shot dedicato scritto sempre da Spurrier.

Eccovi la copertina:

In Black Knight: Curse of the Ebony Blade esploreremo il rapporto fra Dane Whitman (il quinto uomo a fregiarsi del titolo di Black Knight) e la leggendaria Ebony Blade che verrà presa di mira da un misterioso villain.

Spurrier ha dichiarato:

Recupereremo alcuni elementi della mitologia di Black Knight, Dane Whitman è cosciente di far parte di una pesante eredità e che brandire la Ebony Blade comporta un prezzo altissimo da pagare: una insaziabile sete di violenza e sangue!

La miniserie è stata descritta come un incrocio fra horror, fantasy e supereroismo.

Ricordiamo anche che Black Knight debutterà nel MCU in Eternals e sarà interpretato da Kit Harrington (Il Trono di Spade).

A proposito di King in Black

King in Black è un evento in cinque parti orchestrato dallo scrittore Donny Cates (Thanos, Guardians of the Galaxy) per i disegni di Ryan Stegman.

Eccovi la sinossi ufficiale:

“L’oscurità regna sovrana! La marcia di morte di Knull giunge sulla Terra e, peggio ancora, lui non è venuto da solo! Con una armata di centinaia di migliaia di dragoni simbiotici sotto il suo comando, il Re in Nero è diverso da qualunque altra forza gli eroi della Terra abbiano mai affrontato. Eddie Brock, alias Venom, ha visto in prima persona il caos che perfino uno dei mostri simbiotici di Knull può scatenare: sopravviverà all’incontro col Dio degli Abissi in persona? Direttamente da Donny Cates, Ryan Stegman, JP Mater, Frank Martin e Clayton Cowles arriva il capitolo definitivo della loro saga di Venom durata due anni che ha cambiato tutto quello che voi pensavate di sapere sui simbionti!”

Queste invece le dichiarazioni di Cates:

“Fin dalle prime battute della nostra intera saga incentrata su Venom, Ryan e io abbiamo discusso in merito al Dio dei Simbionti, Knull, questo essere incredibilmente potente che adesso, in seguito agli avvenimenti di Absolute Carnage, è libero. E ci siamo detti che il Dio dei Simbionti, Knull, sta arrivando, e che è diretto verso la Terra. Beh, sfortunatamente, gente, il suo arrivo accadrà questo dicembre, nel fumetto intitolato The King in Black. Per quanto concerne gli eventi a fumetti, questo è il progetto più figo, dark, heavy metal e horror in stile Cthulhu che abbia mai avuto modo di realizzare. Ancora non riesco a cresere che la Marvel ci stia permettendo di prendere strade così oscure e spaventose. Tutti i personaggi della Marvel pensano di essere preparati per quel che verrà. Credono di avere una strategia. Eddie Brock li ha avvertiti dell’arrivo di Knull. Il punto è che non sono per niente pronti. Capitan America, Iron Man, ogni singola squadra degli X-Men, serve l’aiuto di tutti. Quel che è ancora più eccitante di tutto ciò è che nessuno di voi a casa sarà preparato a questo. Tutto porterà a The King in Black.”

Come potrete immaginare, molteplici saranno i protagonisti che incontreremo sulle pagine di King in Black; le loro avventure “in solitaria” che prenderanno luogo nel mezzo di questa battaglia simbiotica saranno linfa vitale per svariate miniserie tie-in lanciate ad hoc.

Oltre a quelle prequel incentrate su Namor il Sub-Mariner (scritta da Kurt Busiek!) e sullo Spider-Man Simbionte, vi segnaliamo anche lo speciale su Iron Man e sul Dottor Destino e i primi numeri della nuova ongoing dedicata alla Gatta Nera.

Intanto recupera Venom: Rex, l’inizio della gestione di Donny Cates e Ryan Stegman!