Il video parodia del momento riguarda Cyberpunk 2077 immaginato su PS1 dall’utente di YouTube Anders Lundbjörk. Il video è addirittura comprensivo di bug e di caratteristiche e meccaniche del gioco realmente presenti. Immancabile è la grafica 3D poligonale ancora grezza e poco definita della fine degli anni ’90. Immancabili sono anche i riferimenti ai poster che hanno tanto fatto discutere nei giorni successivi alla sua uscita, insieme a tutte le lemantele dell’instabilità e l’incompletezza di Cyberpunk 2077.

Anche il finale surreale con l’apparizione di un Keanu Reeves altamente pixelato vuole omaggiare/parodizzare il gioco e il suo stato attuale. Tutto sommato, però, il gioco sembra girare meglio che nelle versioni console attualmente disponibili…

Che sia stato fatto di proposito come provocazione agli sviluppatori? Non lo crediamo del tutto improbabile.

Cyberpunk 2077 – i problemi del lancio

Sono ormai trascorse più di due settimane dall’uscita di Cyberpunk 2077 (lo avevamo recensito qui), e dopo i tanti rinvii e tentativi di aggiustare la situazione, l’utenza continua a non essere soddisfatta. Il gioco è stato lanciato sul mercato con una serie di problemi tecnici e bug molto gravi che ne hanno minato la complessiva valutazione. Sebbene ora la situazione generale stia lentamente migliorando, il gioco è ancora ben lungi dall’essere un prodotto finito e ancora in tanti richiedono rimborsi.

Proprio una settimana fa Sony aveva rimosso il gioco dal suo negozio digitale, così come aveva aperto una massiccia campagna di rimborsi, da sempre una politica poco apprezzata dal colosso giapponese. CD Projekt RED in particolare sta facendo fatica a risolvere tutte le problematiche emerse, e ha perso molti soldi in borsa stando alle notizie che arrivano dalla Polonia.

Di sicuro però sono quasi tutti unanimi sul definire la parte prettamente ludica e narrativa del gioco riuscita. Si spera che con l’avvento di diverse patch migliorative, il gioco risulti finalmente essere quel prodotto che era atteso fin dall’inizio.

Cyberpunk 2077 D1 Edition – Day-One – Playstation 4