Broly Super Saiyan 4 Limit Breaker è protagonista di due nuove key visual che ne annunciano l’arrivo su Super Dragon Ball Heroes, il videogioco di carte arcade popolarissimo in Giappone, il primo 21 gennaio.

Eccovele:

Ricordiamo che il Super Saiyan 4 Limit Breaker è una nuova evoluzione introdotta durante l’espansione Big Bang Mission di Super Dragon Ball Heroes. Questa forma ha fatto emergere un nuovo livello di potenza per Goku, Vegeta e Vegito dall’universo Xenoverse, e i fan hanno persino visto questa forma nell’anime con la seconda stagione. Ma Broly e questa nuova forma probabilmente non arriveranno a quella produzione anime.

Pochi giorni fa era stato diffuso anche una preview video:

Chi è Broly?

Nonostante fino a questo momento Broly non sia, come già accennato in precedenza, un personaggio canonico di Dragon Ball, la sua fama di Super Saiyan Leggendario ha da tempo travalicato i confini di qualsivoglia categorizzazione, il che ha fatto sì che Broly si guadagnasse un posto nel cuore degli innumerevoli ammiratori di Dragon Ball.

Nonostante tutto questo successo, però, moltissimi fra gli appassionati in realtà non sanno chi debbano ringraziare per la creazione di questo personaggio così sui generis, e questo perché si tende a ritenere erroneamente che Akira Toriyama abbia creato tutti i personaggi presenti nella sua opera. Ma non è così.

La realtà è infatti che altri designer hanno dato vita ad alcuni di questi personaggi, inclusi gli animatori della Toei Animation, che si occupa della trasposizione nel formato di anime del manga originale creato da Toriyama. Fra questi nomi figura anche quello di Katsuyoshi Nakatsuru, animatore e character designer storico di Dragon Ball e dei film da esso tratti, nei quali ha svolto anche il ruolo di direttore dell’animazione.

Lo stile nel disegno di Nakatsuru è davvero molto simile a quello del Maestro, come potete vedere dall’immagine qui in basso:

Pensate che gli stili di Toriyama e Nakatsuru sono talmente simili fra loro che lo stesso Toriyama, in più di una occasione, non è riuscito a distinguere le sue tavole da quelle del collega! Dunque, sembrerebbe proprio che il character designer di Broly sia stato Katsuyoshi Nakatsuru, ma alcune dichiarazioni del Maestro Akira Toriyama, fatte proprio in occasione della realizzazione di Dragon Ball Super: Broly, lasciano intendere diversamente, anche se lo stesso Toriyama appare un po’ confuso riguardo la paternità di Broly:

Ecco una traduzione in italiano del testo riportato qui in alto:

“Ciao a tutti, conoscete Broly? È un Saiyan incredibilmente forte che è comparso unicamente nei vecchi film di animazione, e apparentemente ho almeno creato il suo design, ma in pratica non ho avuto alcun coinvolgimento negli anime a quel tempo, per cui avevo dimenticato completamente il contenuto della storia. Per cui, a proposito di Broly, mi è giunta voce in questi giorni che è ancora molto popolare non solo in Giappone, ma anche oltreoceano. Basandosi su questo dato, il mio editore ha suggerito che dovremmo far comparire Broly nel prossimo film. Sono andato avanti e ho guardato i film realizzati allora, e ho sentito che ciò potrebbe essere piuttosto interessante, una volta che io abbia sistemato alcune cose. Così ho iniziato a lavorarci su mettendomi alla prova in una storia che lo incorporasse all’interno della serie Dragon Ball Super”.

Super Dragon Ball Heroes, l’anime

Ricordiamo che Super Dragon Ball Heroes è l’anime promozionale fuori dalla continuity ufficiale del franchise ed è collegato al videogioco di carte/arcade. Attualmente l’anime è nell’arco arco narrativo denominato Big Bang Mission.

Super Dragon Ball Heroes – Big Bang Mission, gli episodi

Il 9 gennaio 2020 con l’episodio 19 ha avuto fine l’arco narrativo de “Il Conflitto Universale”. Si tratta del secondo arco della prima stagione avuto inizio con l’episodio 8. La prima parte della prima stagione, invece, è composta da un totale di 7 appuntamenti narranti gli eventi della Universe Mission del filone di Prison Planet.

Il 23 febbraio, prima dell’esordio della seconda stagione, è stato trasmesso un episodio speciale autoconclusivo che ha narrato il climax della Dark Demon Real Mission.

Tale episodio speciale si intitola “Super Dragon Ball Heroes Anime Promozionale – SPECIAL: La battaglia decisiva! Pattuglia del Tempo VS il Signore Oscuro!” e potete recuperarlo QUI.

