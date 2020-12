I fan di Alita – Battle Angel, trasposizione cinematografica del manga originale di Yukito Kishiro, non dovrebbero perdere le speranze di vedere nuovi progetti dedicati all’Angelo della Battaglia.

Nel corso di una recente intervista a Forbes, il regista Robert Rodriguez (tra i produttori esecutivi della nuova serie The Book of Boba Fett) ha infatti dichiarato che gli piacerebbe dirigere un altro film e che la diffusione dello streaming ha aperto molte opportunità ai sequel per cui vale la pena parlare.

Una dichiarazione che arriva un mese dopo le voci su di una possibile serie sviluppata proprio per Disney+.

Alita Battle Angel e i piani per il futuro

Sulle possibilità di un sequel lo scorso anno il produttore Jon Landau dichiarò a Cinema Blend che i fan di Alita avrebbero dovuto continuare a pressare la Disney (che ha perfezionato l’acquisizione di 20th Century Fox poco dopo l’uscita del film) e farle capire quanto sia importante aver un altro film.

Aggiunse inoltre che James Cameron aveva già pensato molto dettagliatamente al plot delle storie per due sequel.

Alita Battle Angel, il film

Tratto dal manga di Yukito Kishiro, edito da Planet Manga in Italia, il film è prodotto da James Cameron (Terminator, Titanic) e Jon Landau (Avatar) e diretto da Robert Rodriguez (Sin City, Spy Kids) su sceneggiatura stesa da Cameron e Laeta Kalogridis (Shutter’s Island).

È uscito nei cinema italiani il 14 Febbraio 2019 ed è disponibile in home video dal 12 Settembre 2019.

Realizzato dai produttori di Avatar, è l’adattamento cinematografica dall’omonimo manga scritto e illustrato da Yukito Kushiro nel 1991. Ambientato nel ventiseiesimo secolo, Alita (Rosa Salazar) è un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.

Acquista il Blu-ray del film