The Joker è la nuova serie regolare dedicata al celeberrimo nemico di Batman che debutterà nelle fumetterie degli Stati Uniti il 9 Marzo 2021, come vi abbiamo riportato.

Bleeding Cool ha pubblicato le prime pagine del numero inaugurale della serie, relative alla storia principale scritta da James Tynion IV (Batman, Something Is Killing the Children) e illustrata da Guillem March (Batman, Gotham City Sirens).

Nell’incubo che tormenta il sonno di Jim Gordon è chiaro il riferimento al graphic novel Batman: The Killing Joke di Alan Moore e Brian Bolland, come possiamo osservare direttamente di seguito:

The Joker, la storia principale

Nella storia principale di The Joker, l’arcinemico di Batman è diventato l’uomo più ricercato del mondo, dopo gli eventi di Infinite Frontier 1.

È scappato oltreoceano e si trova sempre un passo avanti alle forze dell’ordine, ma Jim Gordon si rende conto che questa è l’ultima caccia all’uomo della sua vita e si ripromette di rintracciare la peggiore nemesi di Gotham come fine di una carriera decorata.

Ma all’inseguimento del Principe Pagliaccio ci sono anche alcune forze misteriose e letali che non lasceranno che Gordon li rallenti o intralci la loro strada.

The Joker, la storia di appendice di Punchline

Nella storia di appendice James Tynion IV, Sam Johns e Mirka Andolfo proseguiranno le vicende di Punchline dopo lo special uscito a Novembre.

Alexis Kaye, ovvero Punchline, viene rinchiusa nel Penitenziario di Blackgate, mentre Harper Row riprende il ruolo di Bluebird per impedire a suo fratello di cadere sotto l’influenza di Punchline e del suo marchio accattivante di anarchia e caos.

The Joker e Batman: The Killing Joke

La serie regolare The Joker ci offre l’opportunità di riscoprire Batman: The Killing Joke, graphic novel pubblicato da DC Comics alla fine degli Anni 80 che ha scosso il pubblico di lettori per le tematiche affrontate e gli eventi raccontati.

Di recente Panini Comics ha ristampato il fumetto in una edizione absolute:

Il Joker prende di mira il Commissario Gordon per dimostrare come sia possibile spingere un uomo fino al punto di non ritorno e verso la follia.

