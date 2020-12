Tre nuovi anime Yamato Video sono stati aggiunti al catalogo di Amazon Prime Video in questi giorni di festa.

I nuovi anime Yamato Video su Prime – Jin-Roh: Uomini e Lupi

Il primo dei nuovi anime Yamato Video su Prime è il lungometraggio Jin-Roh: Uomini e Lupi, diretto dal meticoloso Hiroyuki Okiura (Una Lettera per Momo) su soggetto originale di Mamoru Oshii (Lamù – Beautiful Dreamer) presso gli studi di Production I.G (Ghost in the Shell).

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il Giappone è impegnato in una forzata rifondazione economica, ma il disagio sociale ha generato gruppi sovversivi. Per contrastare i focolai di ribellione, viene istituita la DIME: un’unità speciale autonoma equipaggiata con armamenti pesanti e armature particolari che è diventata di fatto l’unico guardiano dell’ordine pubblico.

I nuovi anime Yamato Video su Prime – La leggenda di Raoul il dominatore del cielo

Il secondo dei nuovi anime Yamato Video su Prime è la serie tv Ken il Guerriero – La Leggenda di Raoul – Il Dominatore del Cielo, spin-off della celeberrima serie cult composto da 13 episodi.

Le fiamme nucleari hanno avvolto l’intero pianeta riducendolo in cenere. In un mondo dominato dalla violenza vi è Raoul, possessore delle tecniche della Divina Scuola di Hokuto, la definitiva arte marziale assassina. Accompagnato dagli inseparabili Soga e Reina, il maggiore dei fratelli di Hokuto si autoproclama “Re del Pugno” e intraprende il suo percorso verso il dominio assoluto.

I nuovi anime Yamato Video su Prime – Cutie Honey Universe

Il terzo dei tre nuovi anime Yamato Video sul servizio video di Amazon è Cutie Honey Universe, la più recente incarnazione dell’eroina ideata dal maestro Go Nagai negli Anni 70.

Honey Kisaragi è una super androide costruita da suo padre per combattere il male, ma quando l’organizzazione criminale Panther claw attacca e uccide il professore per appropriarsi delle sue invenzioni, la giovane dovrà trasformarsi nella sexy eroina Cutie Honey e respingere i mutanti criminali!

