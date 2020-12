Una nuova Batmobile è in arrivo sulle strade di Gotham City e alcune tavole in anteprima di Batman #106 di James Tynion IV, Jorge Jimenez e Tomeu Morey ci offrono un primo sguardo al nuovo bolide.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS POTREBBE CONTENERE SPOILER!

Batman #106 e la nuova Batmobile

Batman #106 è previsto sugli scaffali delle fumetterie USA a marzo dopo la pausa “forzata” dell’evento DC Future State.

Le conseguenze della Joker War, che hanno privato Bruce Wayne e quindi Batman del suo smisurato patrimonio, sembravano aver influenzato il Cavaliere Oscuro nella scelta della sua nuova Batmobile decisamente meno futuristica del solito e più vicina ad un’auto reale al netto dei suoi gadget.

Da notare anche come Barbara Gordon abbia ripreso la sua identità di Oracolo mentre a Gotham ritorna in scena lo Spaventapasseri in quello che è il primo albo del rilancio Infinite Frontier.

Ricordiamo inoltre che Gotham avrà un altro Cavaliere Oscuro durante il già citato evento DC Future State, cliccate QUI per scoprirne l’identità.

DC Infinite Frontier, le prime serie annunciate

Fra le prime serie annunciate dopo l’evento DC Future State, figurano:

Batmobile è tempo di rinnovamento

Parlando di nuova Batmobile ovviamente torna alla mente quella mostra per The Batman.

Qualche mese fa il regista Matt Reeves, tramite Twitter, aveva mostrato le prime immagini della “sua” Batmobile, storico veicolo di Bruce Wayne.

Come si può vedere, lo stile del veicolo sembra combinare elementi di un veicolo classico e quelli di un mezzo di trasporto tecnologico pronto per essere usato per combattere il crimine, lontano da quanto recentemente visto in Batman v Superman.

