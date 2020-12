Justice League Snyder Cut, un assaggio della nuova colonna sonora

Justice League Snyder Cut continua a prendere forma grazie al lavoro del regista Zack Snyder e del suo staff impegnati nel completamento dell’aspetto audiovisivo di questa nuova versione del film, finalmente fedele alla visione del regista.

Tra gli elementi della director’s cut che sono stati rivisti troviamo anche la colonna sonora: Junkie XL (Tom Holkenborg) è stato richiamato da Snyder per comporre l’accompagnamento musicale, dopo che il compositore era stato sostituito da Danny Elfman (Batman di Tim Burton) per la versione del film di Whedon uscita al cinema.

Junkie XL aveva contribuito alla colonna sonora del precedente Batman v Superman: Dawn of Justice insieme al mentore Hans Zimmer (compositore delle musiche della trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan).

In apertura possiamo guardare e ascoltare un video in cui il regista offre un assaggio della nuova colonna sonora di Justice League Snyder Cut.

A proposito di Justice League Snyder Cut

Justice League Snyder Cut, come sappiamo, è la versione del film come originariamente pensato dal regista Zack Snyder — costretto ad abbandonare il progetto a seguito del suicidio della figlia nel Marzo del 2017.

Negli Stati Uniti d’America arriverà a Marzo 2021 sul servizio di video on demand HBO Max come miniserie in quattro parti da un’ora l’una, ma il regista sta premendo per una distribuzione nelle sale (che avrà probabilmente il divieto ai minori per il linguaggio esplicito e le scene violente).

Rispetto alla versione cinematografica rimaneggiata da Joss Whedon, la director’s cut di Snyder conterrà oltre due ore e mezza di scene inedite.

Zack Snyder dirige la miniserie su sceneggiatura sua e di Chris Terrio (Batman v Superman Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

Il cast è composto da Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Kal-El / Clark Kent / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Hippolyta), J. K. Simmons (James Gordon), Ciarán Hinds (Steppenwolf), Joe Morton (Silas Stone), Amber Heard (Mera), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Kiersey Clemons (Iris West), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Zheng Kai (Ryan Choi), Karen Bryson (Elinore Stone), Julian Lewis Jones (King Atlan), Peter Guinness (DeSaad), Ray Porter (Uxas / Darkseid), Marc McClure (Agente Ben Sadowsky), Jared Leto (il Joker) e Joe Manganiello (Slade Wilson / Deathstroke).

Ricordiamo che Snyder non solo sta completando Justice League Snyder Cut, ma sta realizzando il film Army of the Dead e la miniserie Army of the Dead: Lost Vegas per Netflix.

Inoltre sta curando nuova versione rimasterizzata del suo Batman v Superman: Dawn of Justice con il formato video IMAX.

Nell’attesa riscopriamo Batman V Superman: Dawn of Justice