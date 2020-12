Lee Wallace, attore che gli appassionati di cinecomics ricorderanno per aver interpretato il sindaco di Gotham City nel film Batman di Tim Burton, si è spento il 20 Dicembre scorso all’età di 90 anni a New York dopo una lunga malattia.

Verrà sepolto al Sharon Gardens Cemetery di Valhalla, New York.

Il compianto Lee Wallace (all’anagrafe Leo Melis) ha recitato non solo al cinema (La Vedova Americana) e in televisione (Kojak, Law and Order), ma anche a teatro a partire dalla metà degli Anni 60.

Lee Wallace e Batman

Nel Batman di Tim Burton Lee Wallace ha condiviso il set con Michael Keaton (Bruce Wayne / Batman), Jack Nicholson (Jack Napier / Joker), Kim Basinger (Vicki Vale), Robert Wuhl (Alexander Knox), Pat Hingle (James Gordon), Billy Dee Williams (Harvey Dent), Michael Gough (Alfred Pennyworth) e Jack Palance (Carl Grissom).

Nelle scene ambientate durante il ricevimento a Villa Wayne lo vediamo accanto a Robert Wuhl, Pat Hingle e Billy Dee Williams (celebre per il ruolo di Lando Calrissian in Star Wars Episodio V L’Impero colpisce ancora, Star Wars Episodio VI Il ritorno dello Jedi e Star Wars Episodio IX L’ascesa di Skywalker).

Il film, premiato con l’Oscar per la Migliore Scenografia di Anton Furst e Peter Young, è uscito nei cinema degli Stati Uniti il 23 Giugno 1989 e in quelli del nostro Paese il 20 Ottobre dello stesso anno.

Jack Nicholson è il Joker, che a causa di un grave incidente si è trasformato in un criminale spietato. Michael Keaton è Batman, che dopo una terribile esperienza vissuta durante la sua infanzia ha deciso di diventare un combattente del crimine mascherato. E Tim Burton è il regista, che firma una pellicola eccezionale, ambientata in una Gotham tutta da scoprire.

Acquista il cofanetto Batman Anthology 1989-1997