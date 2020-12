I Dualsense della Playstation 5 si stanno rompendo

I Dualsense, i rivoluzionari controller della neonata Playstation 5, stanno causando parecchi problemi a diversi utenti in tutto il mondo che riportano rotture e malfunzionamenti.

Dualsense, cosa succede?

Nello specifico i possessori di Playstation 5 stanno riportando problemi con i trigger del Dualsense. Come ben sappiamo infatti il joypad è rivoluzionario per la funzione adattiva di questi trigger posteriori che però stanno letteralmente saltando facendo perdere la loro caratteristica principale o facendoli rimanere bloccati.

Dietro questo malfunzionamento ci sarebbe un problema molto old school. All’interno del joypad infatti si romperebbe una molla.

I report non sembrano essere casi isolati, online infatti ci sono già parecchie discussioni attive con migliaia di utenti che si uniscono ora dopo ora. Essendo la console e il joypad ancora in garanzia non dovrebbe essere un problema ottenere una sostituzione tuttavia gli utenti sono molto preoccupanti perché non vogliono vedersi ripetere i problemi, e le battaglie anche legali, avuti per il drift dei joycon della Nintendo Switch.

DualSense – il controller Playstation 5

Il DualSense si è rivelato essere uno cavalli di battaglia dei di Sony durante il marketing di PS5. Il DualSense era stato presentato come un controller rivoluzionario e anche dotato di audio. Il nuovo controller incorpora un feedback tattile che sostituisce la celebre funzione rumble, rendendo possibile offrire una gamma più ampia di sensazioni. Ci sono anche degli altoparlanti nel controller e una porta USB-C. Anche il peso è leggermente superiore a quello del DualShock 4, ma non è una differenza troppo sostanziale.

Una delle funzioni del controller si può vedere da Deathloop, progettato da Arkane Studios, che sarà uno sparatutto in prima persona che stando i programmatori “[…] farà percepire la differenza delle armi l’una dall’altra. […]”. Un’interattività del genere è davvero una grossa novità. Questa notizia non fa che darci un assaggio delle sue potenzialità che vedremo sicuramente nei prossimi mesi di vita di PS5. Ricorderete che vi avevamo parlato di Deathloop proprio durante la presentazione della console a giugno.

Playstation 5 e i suoi problemi

