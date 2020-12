Masashi Kishimoto (Naruto) elogia di nuovo My Hero Academia

Masashi Kishimoto (Naruto) e Kohei Horikoshi (My Hero Academia) si incontreranno nuovamente per una collaborazione speciale all’interno dell’edizione invernale del 2020 di Jump GIGA, rivista di approfondimento dedicata ai manga editi da Shueisha.

La collaborazione tra i due autori di generazioni manga differenti culminerà con un’illustrazione che unisce i due universi, ma non solo.

Infatti Masashi Kishimoto, quasi come da “padre” (professionalmente parlando) di Kohei Horikoshi ha voluto nuovamente apprezzare ed elogiare la grande opera in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump.

Già dalle prime battute del manga nel 2014, che coincideva con la fine di Naruto, Masashi Kishimoto aveva dichiarato come My Hero Academia fosse come un sequel spirituale di Naruto stesso. Nel 2016, invece, celebrava l’inizio dell’anime di con un disegno.

E oggi, come da titolo dell’articolo, Kishimoto-sensei, al momento al lavoro sulla storia di Boruto: Naruto Next Generations, ha elogiato ancora una volta il manga di Horikoshi con un messaggio di impatto in occasione della prossima mostra artistica.

Masashi Kishimoto (Naruto) elogia My Hero Academia

Ecco le parole nel dettaglio di Masashi Kishimoto:

“Sono impressionato da quanto siano belli i design dei costumi di My Hero Academia. Sono commosso per come vengano studiati così a fondo. Ogni design è accomunato perfettamente allo stile di combattimento di ogni personaggio, ad esempio come il gauntlet di Bakugo. Ogni design si ricollega alle abilità principali di un personaggio. Io penso che non ci sarà un’altra persona che possa realizzare tali disegni dettagliati su base settimanale dove il tempo per realizzarli è davvero limitato. L’abilità di realizzare disegni precisi e dai tratti numerosi settimanalmente è miracolosa. Per come la vedo io, tra tutte le opere su Shonen Jump, i disegni di My Hero Academia sono i migliori. Vorrei vedere le bozze dei manoscritti, gli strumenti di disegno, etc…“

La scommessa di Masashi Kishimoto sul successo artistico ed editoriale di My Hero Academia si è rivelata quindi fondata poichè, oggettivamente, è una grande opera che merita apprezzamenti dal punto di vista artistico.

Naruto è edito in Italia da Planet Manga; My Hero Academia da Edizioni Star Comics.

