Mace Windu, il potente maestro Jedi interpretato da Samuel L. Jackson nella trilogia prequel di Star Wars, potrebbe tornare in una delle nuove produzioni in cantiere.

Sibillino è il post di auguri di buon compleanno al carismatico attore, pubblicato dai canali social ufficiali della saga:

La festa non è finita, sta per iniziare!

Il messaggio cita la battuta “La festa è finita” pronunciata dal Jedi in Star Wars Episodio II – L’Attacco dei Cloni e sta facendo pensare a una possibile ripresa del ruolo da parte di Samuel L. Jackson.

Non è chiaro dove e come potrebbe fare ritorno il maestro Jedi, dato per morto dopo essere precipitato da un grattacielo di Coruscant a seguito dello scontro con Palpatine/Darth Sidious in Star Wars Episodio III – La Vendetta dei Sith.

Voci di corridoio dei mesi scorsi davano in sviluppo una serie sul giovane Mace Windu, ma al momento non ci sono ulteriori indiscrezioni.

Samuel L. Jackson sul ritorno di Mace Windu

“Mi piacerebbe davvero dare un’altra opportunità a Mace Windu in Star Wars”, aveva confessato Samuel L. Jackson al Late Show lo scorso Giugno, aggiungendo che “I Jedi possono cadere da altezze incredibili e non morire, come i gatti”.

Vedremo se il desiderio dell’attore verrà esaudito, partecipando a una delle serie già annunciate o in un ulteriore progetto futuro.

Aspettando il ritorno di Mace Windu

In attesa di novità su progetti che potrebbero vedere il ritorno di Mace Windu, ecco le serie e i film confermati ufficialmente:

