Si sa, il Giappone è la terra delle stramberie, di quelle piccole cose strane e magiche che hanno il potere di farci sorride ma anche di stimolare la nostra mania di collezionismo. E allora perché non creare serie di giocattoli in capsule gacha che stuzzicano l’attenzione di tutti gli amanti degli onigiri?

Gachapon Onigiri Ring: un giocattolo per gli amanti degli onigiri

I Gachapon Onigiri Ring sono una nuova simpatica gamma di giocattoli gacha che ti consente di stupire le persone con degli stuzzicanti bocconcini di cibo da indossare sulle dita. Importante: ogni anello ha sua scatola di onigiri personalizzata!

Basta inserire i 300 yen richiesti e ruotare la manopola per ricevere l’anello!

Ci sono vari onigiri. Per esempio vi potrà capitare di trovare una pallina di riso arancione, per imitare il riso con salsa di pomodoro usato per i sapori dell’Omuraisu (frittata di riso)

E all’interno di questo gacha non che poteva esserci un anello di omuraisu!

Gli altri anelli della gamma sono modellati su diversi ripieni di polpette di riso come tonno e uova di pesce. E se stai cercando una collezione di anelli modellati su barattoli di pesce giapponesi, tranquillo che c’è una collezione anche per quelli!

Gachapon Onigiri Ring, cosa sono i Gachapon?

I gacha sono tutti quei giochi in capsula che si trovano nelle macchine Gachapon, distributori automatici di giocattoli a gettoni simili a quelli dei negozi di alimentari e di altri rivenditori in altri paesi. Ci sono però delle differenze.

Mentre i giocattoli che si trovano nei nostri distributori automatici a gettoni sono prodotti economici e di bassa qualità venduti per pochi trimestri, il gachapon giapponese può costare ovunque da 100-500 yen e normalmente sono prodotti di alta qualità. D’altronde sono considerati a tutti gli effetti dei prodotti da collezione! Sono spesso realizzati in plastica PVC di alta qualità e contengono più dettagli di stampaggio e caratteristiche dipinte in modo complesso. Non dimentichiamoci che gachapon sono spesso concessi in licenza da personaggi famosi di manga, videogiochi o anime giapponesi.

Praticamente tutti i gachapon vengono prodotti in set e sono quello che viene definito un “acquisto alla cieca“: infatti l’unica cosa che si può sperare, una volta inserite le monete, è di ottenere il giocattolo o la figura che desiderata!

I gachapon sono più diffusi nei negozi in luoghi come Tokyo’s Akihabara o Osaka’ s Nipponbashi.

Dai un’occhiata al gachapon di SD Gundam X