Attraverso un tweet sul suo account ufficiale si apprende che Cobra Kai 3 debutterà su Netflix in esclusiva non più l’8 gennaio bensì il 1° Gennaio 2021!

Cobra Kai Season 3 now drops JANUARY 1 only on Netflix. So QUIET!

Happy Holidays, dorks. – Johnny Lawrence 🐍 pic.twitter.com/0YTiJ6vZOO

— Cobra Kai (@CobraKaiSeries) December 24, 2020